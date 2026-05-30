/Cobra Video: బాప్ రే.. కట్టేసిన శునకం ముందు పడగ విప్పిన నాగు పాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Cobra hulchul near tied up dog video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతి రోజు పాముల వీడియోలు బాగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా కోబ్రా వీడియోలు చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు చాలా మంది కోబ్రాలు కన్పిస్తే భయంతో పారిపోయేవారు. కానీ ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది. పాము కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీ వారికి సమాచారం ఇస్తున్నారు. దానికి అపద కల్గించడానికి ఇష్టపడటంలేదు. మరికొంత మంది మాత్రం కోబ్రాలతో రీల్స్ లు, స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వీడియోలు నిత్యం నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. భారీ కోబ్రా ఒకటి ఇంటి ఆవరణలో వచ్చింది.
అక్కడ ఒక శునకంను పెంచుకుంటున్నారు. శునకం పామును చూసి గట్టిగా మొరగడం స్టార్ట్ చేసింది. వెంటనే పాము కోపంతో పడగ విప్పి కాటు వేయడానికి రెడీ అయ్యింది. ఇంతలో కుక్క అరుపులు విని ఇంట్లోని వారు బైటకు వచ్చారు. అక్కడ పెద్ద నాగు పాము పగడ విప్పి ఉండటం చూసి షాక్ అయ్యారు. శునకం వదిలేసి ఉంటే పామును చీల్చి చెండాడేది. కానీ అది కట్టేసి ఉండటంవల్ల పాము కోపంతో పడగ విప్పి హల్ చల్ చేసింది. అక్కడ కొన్ని కుక్క పిల్లలు దూరంగా పడుకుని ఉండటం కూడా వీడియోలు కన్పిస్తుంది.
పాము మాత్రం కాటు వేయడానికి రెడీగా ఉంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది. దూరం నుంచి వీడియో తీస్తుంటే ఆ పాము మనుషులు ఎటు కదిలితే ఆ వైపుకు కదులుతూ హల్ చల్ చేస్తుంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్య పోతున్నారు.
పొరపాటున ఆ కోబ్రా కాటు వేస్తే సిట్యువేషన్ ఏంటని ఫైర్ అవుతున్నారు. మరికొంత మంది పాములతో సంచారంతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్తున్నారు. శునకాలు పెంచుకొవడం చాలా మంచిదని, అది అరవడంతో వారికి పాము వచ్చినట్లు గ్రహించారని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.