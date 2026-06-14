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Snake Video: వామ్మో.. పుట్టను చుట్టుకుని కోపంతో బుసలు కొడుతున్న కోడెనాగు.. వీడియో వైరల్..

Cobra Video: కోడె నాగులు చాలా కోపంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఇవి పుట్టలలోనే ఎక్కువగా ఉంటాయి.  రైతులు పంట పొలాల్లో వీటి కాటుకే ఎక్కువగా గురౌతారని చెబుతుంటారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 14, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:18 PM IST
Snake Video: వామ్మో.. పుట్టను చుట్టుకుని కోపంతో బుసలు కొడుతున్న కోడెనాగు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: cobraviralvideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Snake Video: వామ్మో.. పుట్టను చుట్టుకుని కోపంతో బుసలు కొడుతున్న కోడెనాగు.. వీడియో
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