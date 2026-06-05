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Cobra Video: ఓర్నాయనో.. బీరువా కింద నుంచి బైటికొచ్చి బుసలు కొడుతున్న నాగుపాము.. వీడియో చూస్తే షాక్..

Snake Video Viral:  నాగు పాము మరీ బీరువా కిందకు ఎలా వెళ్లిందో కానీ అది బుసలు కొడుతూ అక్కడున్న వారికి చుక్కలు చూపించింది. స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం ఇవ్వడంతో దాని దగ్గరకు వచ్చాడు.  అది కోపంతో వారి మీదకు దాడికి దిగింది. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 05, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 06:23 PM IST
Cobra Video: ఓర్నాయనో.. బీరువా కింద నుంచి బైటికొచ్చి బుసలు కొడుతున్న నాగుపాము.. వీడియో చూస్తే షాక్..
Image Credit: cobraviralvideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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