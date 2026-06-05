/Cobra Video: ఓర్నాయనో.. బీరువా కింద నుంచి బైటికొచ్చి బుసలు కొడుతున్న నాగుపాము.. వీడియో చూస్తే షాక్..

Cobra hulchul under beeruva in bedroom video: కోబ్రాల వీడియోలు ఇటీవల నెట్టింట ఎక్కువగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి. చాలా మంది పాముల్ని చూసేందుకు ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు. ఎక్కడ కోబ్రాలు కన్పించిన కూడా వదలకుండా అక్కడకు వాలిపోతున్నారు. పాములను బంధించి మరీ వీడియోలు చేస్తున్నారు. ఈ స్టంట్ లలో కొన్ని సార్లు తమ ప్రాణాలు కూడా డెంజర్ లో వేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కోబ్రాలు ఇటీవల ఎక్కువగా చెట్లలో కంటే ఇళ్లలోకి ఎక్కవగా వస్తున్నాయి. బెడ్ రూమ్ లలో, సజ్జల మీద, చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో దూరి హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. అంతే కాకుండా కోబ్రాలు చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లోనే ఉంటున్నాయి.
ఇక బైక్ ల మీద, కారులలో కూడా కన్పిస్తున్నాయి. పాములు బెడ్ లలో దూరి దాక్కుంటున్నాయి. ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా కూడా దానికి కాటుకు గురికావాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక పాము వీడియో వైరల్గా మారింది. మరీ అది బెడ్ రూమ్ లోకి ఎలా దూరిందో కానీ బుసలు కొడుతూ భయపెట్టింది. ఇంట్లోని బెడ్ రూమ్ లో నాగు పాము దూరింది.
అది కోపంతో బుసలు కొడుతూ అక్కడున్న వారికి చుక్కలు చూపించింది. దాన్ని బైటకు తెచ్చేందుకు ఎంతగా ప్రయత్నించిన కూడా వెనక్కు తగ్గలేదు. తాకితే కాటేస్తానని అన్నట్లు పలు మార్లు దాడి చేసింది. ఇక చేసేది లేక చివరకు స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం అందించారు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన స్నేక్ క్యాచర్ చాకచక్యంగా పామును పట్టుకున్నాడు. అప్పటికి అది పలు మార్లు కాటు వేసేందుకు ప్రయత్నించింది.
ఆ తర్వాత వెంటనే దాన్ని దగ్గర లోని అడవికి తీసుకెళ్లి మరీ వదిలేశాడు. దీంతో ఇంట్లో వారు ఊపిరి పీల్చు కున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. జాగ్రత్తగా ఉండాలని, ఏ మాత్రం నెగ్లీజెన్సీగా ఉన్న ఎంత ప్రమాదం జరిగేది అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.