Cobra In Bullet Bike Video: సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడు ఎలాంటి వింత విశేషాలు వైరల్ అవుతాయో ఊహించడం చాలా కష్టం. తాజాగా బైక్లో దర్శనమిచ్చిన అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాముకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట్లో ఇప్పుడు తెగ హల్చల్ చేస్తోంది. రోడ్డు పక్కనే పార్క్ చేసి ఉన్న ఒక బుల్లెట్ మోటార్ సైకిల్లో భారీ నాగుపాము దూరిన ఘటన ఇప్పుడు స్థానికంగా చర్చినీయాంశంగా మారింది. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే ఈ ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు మనం ఇప్పుడు పూర్తిగా తెలుసుకుందాం..
సాధారణంగా వాహనాలను రోడ్డు పక్కన పార్క్ చేసినప్పుడు సీట్ల కిందనో.. ఇంజన్ భాగంలోనో చిన్నపాటి జీవులు చేరడం చూస్తూ ఉంటాం.. కానీ ఇక్కడ ఏకంగా అత్యంత విషపూరితమైన నాగుపాము బుల్లెట్ బండిని తన నివాసంగా మార్చుకుంది.. రోడ్డుపై నిలిపించిన ఆ బుల్లెట్ మోటార్ సైకిల్లో నాగుపాము అటు ఇటు కదులుతూ ఉన్న దృశ్యాలను అటుగా వెళుతున్న కొందరు గమనించారు. మొదట అది ఏదో వైర్ అనుకోని పొరపాటు పడినప్పటికీ.. అది కదలడం చూసి ఒక్కసారిగా షాక్ గురయ్యారు.. పాము చూసి భయాందోళనతో బైకుకు దూరంగా ఉండిపోయారు..
విషయం క్షణాల్లో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు పాకడంతో ఆ బుల్లెట్ బండిలో ఉన్న పాములు చూసేందుకు జనం భారీగా గుమ్మికూడడం కూడా మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. ప్రమాదాన్ని పసిగట్టిన స్థానికులు వెంటనే అప్రమత్తమై.. స్థానిక స్నేక్ క్యాచర్ బృందానికి సమాచారం అందించారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే వార అక్కడికి తమకు కావాల్సిన పరికరాలతో ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు..
బైక్ వెనక సీటు కింద నాగుపాము గట్టిగా చుట్టుకొని పడుకోవడంతో దానిని బయటికి తీయడం రెస్క్యూటివ్కు పెద్ద సవాలుగా మారింది. పాముకు ఎటువంటి గాయం కాకుండా అలాగే అక్కడ ఉన్నవారికి ప్రమాదం జరగకుండా స్నేక్ క్యాచర్స్ ఎంతో చాకచక్యంగా.. అరగంట పాటు శ్రమించి కష్టపడి మరి ఆ నాగుపాముని సురక్షితంగా బయటికి తీశారు. అలా బయటికి తీసిన నాగుపామును ఒక ప్లాస్టిక్ సంచిలో బంధించి సురక్షితమైన ప్రదేశంలో తీసుకెళ్లి వదిలిపెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోనే.. సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.