  • Snake Vs Mongoose Video: నాగుపాము వర్సెస్ ముంగీస.. నడిరోడ్డు మీద తగ్గాఫార్ ఫైటింగ్.. షాకింగ్ వీడియో..

Mongoose attacks on Snake video:  నడి రోడ్డుమధ్యలో ముంగీస పాము మీద పలు మార్లు దాడి చేసింది. మరోవైపు కోబ్రా కూడా ఏ మాత్రం తగ్గెదెలా అన్న విధంగా ముంగీసకు చుక్కలు చూపించింది.ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 17, 2025, 08:14 PM IST
  • పాముపై ముంగీస దాడి..
  • వీడియో వైరల్..

Cobra Snake and mongoose fighting on road video: సోషల్ మీడియాలో పాముల వీడియోలు ఎక్కువగా వైరల్గా మారుతుంటాయి. నెటిజన్లు చూసేందుకు కూడా బాగా ఎగబడుతున్నారు. పాములకు గద్దలు, ముంగీసలు, నెమళ్లు అంటే బద్ద శత్రువులు. పొరపాటున  కూడా ఇవి ఉన్నయంటే అక్కడకు వెళ్లవు. ముఖ్యంగా పాముల్ని పట్టుకునేందుకు ఇవి తరచుగా అడవిలో వెతుకుతుంటాయి. పొరపాటున వీటినోటికి చిక్కితే.. పాముల పని అయిపోయినట్లే.అయితే.. కొన్నిసార్లు పాములు కూడా గద్దలు, ముంగీసలు, నెమలకు చుక్కలుచూపిస్తుంటాయి.

పాములు, ముంగీసల ఫైటింగ్ లకు చెందిన వీడియోలు తరచుగా నెట్టింట వైరల్ గా మారుతుంటాయి. నెటిజన్లు కూడా వీటిని ఆసక్తిగా చూస్తుంటారు. మొత్తంగా ప్రస్తుతం ఒక పాము, ముంగీసల ఫైటింగ్ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.దీనిలో పామును ముంగీస పలుమార్లు కొరికి వేసేందుకు ప్రయత్నించింది. కానీపాము మాత్రం ముంగీసకు చుక్కలు చూపిస్తు దాని బారి నుంంచి తప్పించుకుంది.

రెండు కూడ ఎత్తుకు పై ఎత్తులు వేస్తు ఎక్కడ కూడా తగ్గెదెలా అన్నట్లు రోడ్డు మీద ఫైటింగ్ కు దిగాయి. మొత్తంగా  కోబ్రా,ముంగీసలు రెండు కూడా చాలా సేపు ఫైటింగ్ కు దిగాయి. ఒకదానిమీద మరోకటి దాడులు చేసుకున్నాయి.

Read more: Snake Video: వామ్మో.. పడగవిప్పి స్నేక్ క్యాచర్‌ మీద దాడి చేస్తున్న నాగుపాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీవియో..

 ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాప్ రే ఎంత డెంజర్గా ఫైటింగ్ చేసుకుంటున్నాయని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  మొత్తంగా ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ గా మారింది.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videocobra snakeKing Cobra VideoCobra Vs Mongoosesnake vs mongoose

