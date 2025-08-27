English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: గణేష్ చతుర్థి వేళ మరో అద్భుతం.!.వినాయకుడి తొండం మీద బుసలు కొడుతున్న నాగు పాము.. వీడియో ఇదే..

Ganesh Chaturthi Festival: గణపయ్య విగ్రహం మీద ఎక్కిన నాగు పాము బుసలు కొడుతూ హల్ చల్ చేసింది. దీంతో అక్కడున్న భక్తులు పామును చూస్తు ఉండిపోయారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 27, 2025, 05:08 PM IST
  • గణపయ్య విగ్రహం మీద ఎక్కిన నాగు పాము..
  • వీడియో వైరల్..

 Snake appears on Ganesh idol amid ganesh Chaturthi Trending Video: సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల అనేక వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ రోజు గణేష్ చతుర్థి పండగ నేపథ్యంలో వినాయకుడి వీడియోలు నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. దేశంలో వెరైటీగా ఉన్న గణనాథుల వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

అంతే కాకుండా వినాయకుల విగ్రహల మీద ఇటీవల  ఇటీవల కొన్ని మూగ జీవాలు ఎక్కి మరీ స్వామిని కొలుచుకుంటున్నాయి. ఇటీవల ఒక పిల్లి గణపయ్య విగ్రమం మీద ఎక్కి మరీ అభయ హస్తం మీద కూర్చుంది. మరోవైపు ప్రస్తుతం ఒక నాగు పాము తొండం మీద ఎక్కిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.

 

నాగు పాము ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలీదు కానీ మొత్తంగా గణపయ్య విగ్రహం మీద ఎక్కి కూర్చుంది. అది పడగ విప్పి మరీ గణపయ్య తొండం మీద నుంచి పాకుతూ వినాయకుడి విగ్రహం మీద ఎక్కింది. వినాయకుడి విగ్రహంచాలా పెద్దదిగా ఉంది. అది చాలాసేపు తొండం మీద పడగ విప్పీ మరీ కూర్చుంది. అక్కడున్న వారు పామును చూసి ఆశ్చర్యంతో చూస్తు ఉండిపోయారు.

నాగు పాము సాధారణంగా శివుడి మెడలో ఉంటుంది. అంతేకాకుండా..గణపయ్య కడుపుకు కూడా నాగు పాము చుట్టుకుని ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం నాగు పాము గణపయ్యను తొండం ఎక్కడం చూసి అక్కడున్న భక్తులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

Read more: Ganesha in sky Video: వినాయక చవితి వేళ తిరుమలలో అద్భుతం.. ఆకాశంలో కొలువుదీరిన గణపయ్య.. వీడియో వైరల్..

మొత్తంగా పామును తమ సెల్ ఫోన్ లలో రికార్డు చేసిసోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు అంతా గణపయ్య మహిమ అంటూ జై గణేశా అంటూ భక్తితో కొలుచుకుంటున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Ganesh ChaturthiVideo Viralcobra snakeSnake Videoking cobra snake

