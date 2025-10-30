Snake Video: వామ్మో.. పెద్దపులికే పడగ విప్పి సుస్సు పోయించిన నాగుపాము.. వీడియో వైరల్..

Cobra snake attack on Tiger in forest video: నార్మల్ గా అడవుల్లో సింహాలు, పెద్దపులులు, చిరుతలు,పాములు మొదలైన క్రూరమైన జంతువులు, సాధు జంతువులు ఉంటాయి. ఇవి ఇతర జంతువుల్ని వేటాడి తినేస్తాయి. సింహలు, పులులు చాలా వైలెంట్ గా వేటాడుతాయి. వీటి బారి నుంచి ముఖ్యంగా సాధు జంతువులు తప్పించుకొవడానికి చాలా కష్టపడుతుంటాయి. కానీ ఇవి మాత్రం సీక్రెట్ గా నక్కి దాడులు చేసి మరీ వేటను తినేస్తాయి.
ఇది మనం తరచుగా చూస్తాం. ఇవిఅడవిలో కన్పించాయంటే.. ఇతర జీవులకు హడల్ అని చెప్పవచ్చు. వీటి దరిదాపుల్లోకి కూడా ఇతర జంతువులు రావు. అయితే.. ప్రస్తుతం ఒక నాగు పాము అడవిలో పెద్దపులికే సుస్సు పోయింది. ఈ వీడియో నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది.
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో పెద్దపులి నీళ్లను తాగేందుకు అడవిలో ప్రవహిస్తున్న నీటి దగ్గరకు వచ్చింది. అప్పుడు ఒక పెద్ద నాగు పాము అక్కడకు వచ్చింది. అది వస్తునే పెద్దపులిని చూస్తు కయ్యానికి కాలు దువ్వింది. పడగ విప్పి మరీ కాటు వేసేందుకు రెడీఅయిపోయింది. పాపం..పెద్ద పులి.. నాగు పామును చూసి భయంతో రెండడుగులు వెనక్కువేసింది.
ఆతర్వాత పాము ముందకు వస్తుంటే.. అది వెనక్కువెళ్లిపోయింది. ఈ ఘటన ఫారెస్ట్ అధికారులు అడవిలో ఏర్పాటు చేసిన సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యింది. ప్రస్తుతం ఇది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బాప్ రే.. బెబ్బులికే సుస్సు పోయించిందిగా అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.