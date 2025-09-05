English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cobra VS Frog Video: నువ్వు బుసలు కొడితే నాకేంటీ..?.. పాముకే సుస్సు పోయించిన కప్ప.. వీడియో వైరల్..

Snake Attacks on Frong: బొరియాల్లో ఉన్న కప్పను పామును చూసింది . ఇంకేం ఈరోజు ఫుల్ గా లాగించేద్దామని దాని మీదకు దాడికి దిగింది. ఇంతలో కప్ప అనూహ్యంగా పాముకే చుక్కలు చూపించింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 5, 2025, 11:02 AM IST
  • కప్పపై దాడి చేసిన పాము..
  • వీడియో వైరల్..

Cobra VS Frog Video: నువ్వు బుసలు కొడితే నాకేంటీ..?.. పాముకే సుస్సు పోయించిన కప్ప.. వీడియో వైరల్..

Cobra Snake Attacks on large frog Trending video: సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల మనుషుల ఫన్నీ వీడియోలతో పాటు జంతువుల వీడియోలు కూడా ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నాయి. నెటిజన్లు సైతం వీటిని ఎక్కువగా చూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పాముల వీడియోలకు ఇటీవల ఒక రేంజ్ లో డిమాండ్ పెరిగింది. ఎక్కడ ఎలాంటి పాముల వీడియోలు కన్పించిన నెటిజన్లు వెంటనే వైరల్ చేస్తున్నారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఈ క్రమంలో పాములు వానాకాలంలో జనావాసాల్లోకి ఎక్కువగా వస్తాయి.  పాములకు ఇష్టమైన ఎలుకలు, కప్పల వేటలో అవి అడవుల నుంచి బైటకు వస్తాయి. ఎక్కువగా చెట్లు, చెమలు, చెరువులు ఉన్న ప్రదేశంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో పాముల కాటు ఘటనలు కూడా వానాకాలంలోనే ఎక్కువగా చోటు చేసుకుంటాయి. అయితే.. తాజాగా.. ఒక పాము కప్ప మీద భీకరంగా దాడికి దిగింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

కప్ప పాపం.. అడవిలో తన మానాన తాను బొరియాల్లో చక్కగా కూర్చుని ఉంది. మరీ ఇంతలో దీని వాసన పాముకు వచ్చింది. పాక్కుంటూ కప్ప ఉన్న ప్రదేశంలోకి వెళ్లింది. కప్పకు పామును చూడగానే .. గుండెలో రైళ్లుపరిగెత్తినట్లైంది.

ఇక్కడ తినేస్తుందో అని తెగ భయపడిపోయింది. అయిన ఏ మాత్రం తగ్గెదేల అన్నట్లు పామును చూసి తన ఆకారంను పెంచుకుంది. పాము దాడి చేస్తుంటే.. తాను కూడా ప్రతిదాడికి దిగింది. నువ్వు బుసలు కొడుతుంటే నాకేంటని అన్న విధంగా పాముపైనే ఫైటింగ్ కు దిగింది.

Read more: King Cobra Attack Video: వామ్మో.. జస్ట్ మిస్.. కింగ్ కోబ్రా ఎంత కసిగా దాడి చేసిందో తెలుసా..?.. వెన్నులో వణుకు పుట్టిస్తున్న వీడియో..

చివరకు కప్ప తెగువకు పాము భయంతో తోక ముడిచింది. మొత్తంగా  ఈ ఘటనను కొంత  మంది ఫారెస్ట్ సిబ్బంది సీక్రెట్  గా రికార్డు చేశారు. దీన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బాప్ రే.. పాముకే చుక్కలు చూపించిందిగా అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

cobra snakeSnake VideoSnake attacks on Frogsnake vs frogSnake Attack

