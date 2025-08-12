Snake VS Lion Video: వామ్మో.. రెండు సింహాలకే సుస్సు పోయించిన కోబ్రా స్నేక్.. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్న వీడియో..

Cobra snake attacks on lions trending video: సాధారణంగా అడవికి సింహన్ని రాజుగా చెబుతుంటారు. అడవిలో ఎన్ని జంతువులు ఉన్నా కూడా సింహానికున్న ఠీవి, జూలు, బలం, కొన్ని గుణాలు.. మొదలైనవి దాన్ని అడవికి రాజుగా చేశాయి. సాధారణంగా అన్నిజంతువులు సాధు జంతువుల్ని వేటాడుతుంటాయి. ఆకలి వేస్తే వేటాడటం కామన్.
కానీ సింహాలు మాత్రం వాటికి ఒక్కసారిగా కడుపు నిండా వేట దొరికిన తర్వాత మాత్రం తిరిగి అస్సలు సాధు జంతువులవైపు చూడవంట. వాటి దగ్గర నుంచి వెళ్లిన కూడా పట్టించుకొవంట. తిన్నఫుడ్ పూర్తిగా అరిగిపోయిన తర్వాత మాత్రమే మరల వేటాడుతాయంట. కానీ మిగత క్రూర జంతువులు మాత్రం ఇలా కాకుండా.. అడవిలో కన్పించిన జీవిని వేటాడి చంపేసి, చెట్ల మీద, సీక్రెట్ గా చెట్లలో దాచి పెట్టుకుంటాయంట.
ఈ క్రమంలో పాముల వీడియోలు తరచుగా నెట్టింట వైరల్గా మారుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే భయం వేస్తుంటుంది. అడవిలో పెద్ద జంతువులు అయిన సింహాలు, ఏనుగులు మొదలైన జంతువుల్ని కూడా పాములు భయపెడుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక నాగు పాము చెట్ల నుంచి రెండు సింహాల ముందుకు వచ్చింది.
దీంతో రెండు సింహలు కోబ్రాను చూసి ఆగిపోయాయి. కానీ సర్పం మాత్రం వెనక్కు వెళ్లకుండా.. సింహాలకు సుస్సు పోయించింది. పామును చూసి రెండు సింహాలు కూడా బెదిరిపోయాయి. ఎక్కడ దాడి చేస్తుందొ అని దూరంగా వెళ్లాయి.
ఈ వీడియోను వెనక ఉన్న కొంత మంది సఫారీ టూరిస్టులు తమ ఫోన్ లలో రికార్డు చేశారు. ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు వామ్మో.. సింహనికే సుస్సు పోయించిందిగా అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.