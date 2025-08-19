Snake Video: ఇది కదా టాలెంట్ అంటే.. పాముల్ని పట్టే వ్యక్తికే మస్కా కొట్టిన కోబ్రా.. వీడియో చూస్తే పగలబడి నవ్వడం పక్కా..

Cobra Snake Escaped from Snake Charmer Trending video: పాముల్ని చూస్తే ప్రాణాల మీద ఆశలు ఉన్నవారికి ఎవరైన భయంతో దూరంగా పారిపోతారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం పాములతో ఏమాత్రం భయంలేకుండా ప్రవర్తిస్తారు. పాముల్ని మెడలో వేసుకొవడం, వాటితో ఆడుకొవడం వంటివి చేస్తారు. ఈ క్రమంలో మరికొంత మంది పొరపాటున పాము కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీ వారికి సమాచారం ఇస్తారు.
చాలా మంది పాములకు చెడు చేస్తే కాలసర్పదోషం చుట్టుకుంటుందని, అసలు పాములకు హనీ తలపెట్టితే జీవితంలో ఎదుగుదల ఉండదని చెబుతుంటారు. కొంత మంది పాముల్ని పట్టి తీసుకొచ్చి ఇళ్లలోకి వాటిని ఆడిస్తు జీవనం సాగిస్తారు. ఈ విధంగా వారు తమ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటారు. అయితే.. ఇక్కడొక వ్యక్తి అచ్చం అలానే ఒక పామును తీసుకుని ఆడిస్తు ఒకరి ఇంటికి వెళ్లాడు. పామును తన బుట్టలో నుంచి బైటకు తీశాడు. దాన్ని తన బూరతో ఆడిస్తున్నాడు.
కొంచెం సేపు పాము బూర వింటున్నట్లు నటించింది. ఆ తర్వాత తన యజమానికే బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చింది. అది చుట్టుపక్కల మొత్తం చూసుకుంది. ఎలాపారిపోవాలోఅని పక్కా ప్లాన్ వేసుకుంది. మెల్లగా తన యజమాని మరోవైపు చూడగానే పాము స్పీడ్ గా అక్కడే ఉన్న ఒక నాలాలోకి దూరిపోయింది.
Read more: Snakes Romance Video: అరె వావ్.. బ్రేక్ డ్యాన్స్ చేస్తూ, కసిగా రొమాన్స్ చేసుకుంటున్న రెండు పాములు.. వీడియో వైరల్..
ఇంతలో ఈ ఘటనతో అతను షాక్ కు గురయ్యాడు. అతను తెరుకునే లోపు పాము మస్కా ఇచ్చి అక్కడి నుంచి నాలాలోకి దూరి ఎస్కేప్ అయ్యింది. మొత్తంగా పాము తన టాలెంట్ తో మరల ఫ్రీబర్డ్ గా మారిపోయింది. ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీటీవీలో రికార్డు అయ్యింది. ప్రస్తుతం ఇది నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.