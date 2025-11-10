English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
Snake Video: బాప్ రే.. కిచెన్‌లో నక్కి బుసలు కొడుతున్న నాగుపాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Snake hulchul in kitchen Video: నాగు పాము కిచెన్ లో నక్కి హల్ చల్ చేసింది. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బిత్తరపోతున్నారు. అక్కడికి ఎలా వెళ్లింది బ్రో అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 10, 2025, 05:07 PM IST
  • కిచెన్ లో దూరిన నాగు పాము..
  • వీడియో వైరల్..

Cobra snake found in kitchen video goes viral: ఇటీవల నాగుపాములు అడవుల్లో, చెట్లలో కన్న జనావాసాల్లో ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. బెడ్ కింద, బూట్లలో, పిల్లో కింద దాక్కుని ఉంటున్నాయి. బైక్ లలో, కార్లలో కూడా పాములు ఉంటున్నాయి. దీంతో చాలా మంది ఇటీవల తమ ఇళ్లలో పాములు కన్పించగానే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీ వారికి సమాచారం ఇస్తున్నారు. కొంత మంది పాములు కన్పిస్తే వాటితో స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. తమ ప్రాణాల్ని రిస్క్ లో పడేసుకుంటున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక నాగు పాము ఏకంగా కిచెన్ లో దూరి బుసలు కొడుతుంది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. పాము ఎలా వెళ్లిందో కానీ కిచెన్ లోకి దూరిపోయింది. అంతటితో ఆగకుండా అది బుసలు కొడుతుంది. ఇంట్లో వారు పామును గమనించారు. వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం ఇచ్చారు.

పామును పట్టుకునేందుకు రంగంలోకి దిగిన స్నేక్ సిబ్బంది ప్రయత్నించారు. కానీ అది పడగ విప్పి బుసలు కొడుతూ హల్ చల్ చేసింది. అక్కడున్న వారికి చెమటలు పట్టించింది. గ్యాస్ స్టౌవ్ కిందకు వెళ్లింది.

Read more: Video Viral: ఫ్రీ బస్ జర్నీకి ఇంత రుబాబా..?.. మహిళపై రెచ్చిపోయిన సీనియర్ సిటిజన్.. వీడియో వైరల్..

మొత్తంగా దొరక్కుండా పాములు నానా పాట్లు పడింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బాప్ రే ఎంత డెంజర్ గా ఉందంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది  పాము కాటు వేస్తే ఎంత డెంజర్ అంటూ జాగ్రత్తలు చెబుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ నాగు పాము వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videocobra snake videoSnake Bitesnake in kitchenCobra Snake in kitchen

