English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cobra Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్‌ రా మావా.!. డబ్బులు, బంగారం ఉన్న లాకర్‌లో దూరిన నాగు పాము.. అరుదైన వీడియో..

Snake in Steel locker Video: నాగు పాము డబ్బులు, బంగారం ఉన్న స్టీల్ లాకర్ లో బుసలు కొడుతూ భయపెడుతుంది. స్నేక్ క్యాచర్ దాన్ని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించిన కూడా అది ఏమాత్రం భయపడటంలేదు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 26, 2025, 07:29 PM IST
  • బీరువాలో దూరిన పాము..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
Ameesha Patel: ఆ హీరోతో ఒక్కరాత్రి గడిపినా చాలు..పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
5
Ameesha patel
Ameesha Patel: ఆ హీరోతో ఒక్కరాత్రి గడిపినా చాలు..పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
6
Samantha Second Marriage
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
Gold: భలే జాక్‌పాట్‌.. మూడు కిలోమీటర్ల భూగర్భంలో బంగారు గని.. త్వరలోనే టెండర్లు..!!
8
gold mine
Gold: భలే జాక్‌పాట్‌.. మూడు కిలోమీటర్ల భూగర్భంలో బంగారు గని.. త్వరలోనే టెండర్లు..!!
Cobra Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్‌ రా మావా.!. డబ్బులు, బంగారం ఉన్న లాకర్‌లో దూరిన నాగు పాము.. అరుదైన వీడియో..

Cobra Snake found inside steel locker room video: సాధారణంగా పాములు నిధులు, బంగారం ఉన్న చోట ఎక్కువగా ఉంటాయంటారు. అందుకే ఎవరి ఇంట్లో అయిన తరచుగా పాము పిల్లలు లేదా పెద్ద పాములు కన్పిస్తే ఆ ఇంట్లో ఎక్కడైన నిధులు దొరుకుతాయని కూడా వెతుకుతుంటారు.  ముఖ్యంగా పాములు నిధులకు కాపాలాగా ఉంటాయని, వాటిని కొంత మందికే దక్కెలా చేస్తాయంటారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇవి తరచుగా మనం వింటూ ఉంటాం. ఇటీవల పాములకు  చెందిన అనేక వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా కోబ్రాల వీడియోలు చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

ముఖ్యంగా అడవులు, దట్టమైన కొండలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో పాములు ఎక్కువగా సంచరిస్తుంటాయి.  చాలా మంది తమ ఇంటిలో పాములు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీ వారికి సమాచారం ఇస్తారు. ఇటీవల పాములు బెడ్ ల కింద, షూస్ లలో, స్కూటీ డిక్కీలో దూరిన నక్కిన అనేక వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా.. ఒక నాగు పాము ఏకంగా బెడ్ రూమ్ లో ఉన్న బీరువా లాకర్ లో దూరింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

చాలా మంది డబ్బుల్ని, బంగారంను లాకర్ లలో పెట్టుకుంటారు. బీరువాను ఎంతో జాగ్రత్తగా కనిపెడుతుంటారు. అయితే.. ఒక పాము ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో కానీ.. నేరుగా బీరువాలోకి ప్రవేశించింది. అది కూడా నేరుగా లాకర్ లోకి వెళ్లి డబ్బులు,బంగారం ఉన్న ప్రదేశంలో కూర్చుంది. ఇంతలో ఇంట్లొని వారు బీరువా ఓపెన్ చేయగానే బుసలు కొడుతూ కాటు వేసేందుకుప్రయత్నించింది.

వెంటనే వారు తెరుకుని పాముల్ని పట్టుకునే వారికి సమాచారం ఇచ్చారు. స్నేక్ క్యాచర్ అక్కడకు చేరుకుని ఎంతో చాకచక్యంగా పామును పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. దీంతో అది కోపంతో పలుమార్లు కాటు వేసేందుకు ప్రయత్నించింది.

Read more: Snake Video: వామ్మో.. ఆకాశం రంగులో హడలెత్తిస్తున్న నాగుపాము.. కోపంగా బుసలు కొడుతూ.. అరుదైన వీడియో..

అదేదోదాని అడ్డా అయినట్లు ఫీల్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఎన్నోగంటల పాటు కష్టపడి మరీ ఆపామును చివరకు బంధించాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బాప్ రే అంటూ షాక్ అవుతున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake VideoKing Cobra VideoSnake inside steel locker roomsnake factscobra snake bite

Trending News