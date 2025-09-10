Snake Video: ఓర్నీ.. ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. పచ్చి మిర్చిలో నుంచి బైటపడ్డ నాగు పాము.. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్న వీడియో..

Cobra Snake found inside the green chillies bag video: ఇటీవల కాలంలో పాముల వీడియోలు ఎక్కువగా నెట్టింట వైరల్గా మారుతున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా పాముల వెరైటీ వీడియోలను చూసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పాములు వర్షాకాలం నేపథ్యంలో అడవులు, చెట్లు, చెరువులకు సమీపంలో ఉన్న ప్రదేశాల్లో నుంచి ఎక్కువగా బైటకు వస్తాయి. ఈ క్రమంలో చాలా మంది ఇటీవల పాము కాటుకు గురైన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
ముఖ్యంగా నాగుపాములు బెడ్ లలో, స్కూటీల్లో, బూట్లలో ఇటీవల ఎక్కువగా దూరి ఉంటున్నాయి. అంతే కాకుండా పొలాల్లోకి వెళ్లిన రైతులు ఎక్కువగా పాముల కాటుకు గురౌతున్నారు. దీంతో చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీ వాళ్లకు సమాచారం ఇస్తారు.
మరికొంత మంది మాత్రం పాములతో ఆడు కుంటుంటారు. వాటిని తమ ఫ్రెండ్ అనుకుంటారో ఏంటో కానీ.. మొత్తంగా ఏ మాత్రం భయంలేకుండా వాటిని ఎంతో డెర్ గా హ్యండిల్ చేస్తారు. ప్రస్తుతం ఒక చిన్నపాము పిల్ల ప్లాస్టిక్ కవర్ లో నుంచి బైటికొచ్చింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
ఒక వ్యక్తి పచ్చి మిర్చిల్ని కవర్ లో తీసుకొచ్చి రోడ్డుపైన పడేశాడు. ఇంతలో పచ్చి మిర్చిల్ని ఏదో తినే పదార్థం అనుకొని అక్కడకు ఒక ఆవు వచ్చింది. ఇంతలో ఆ పచ్చిమిర్చి కుప్ప నుంచి ఒక పాము బైటకు వచ్చింది.
అది బుసలు కొడుతూ అక్కడి నుంచి చూస్తుంగానే చెట్ల పోదల్లోకి వెళ్లిపోయింది. పామును చూడగానే అక్కడున్న వారు భయంతో దూరంగా వెళ్లిపోయారు. ఆవు సైతం అక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్లిపోయింది. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.