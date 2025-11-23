English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Snake On bike Video:  భారీ నాగుపాము బైక్ వెనకాల సీటు  మీద నిలబడి బుసలు కొడుతుంది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు అవాక్కవుతున్నారు. అదే మన్న డ్రైవ్ చేస్తుందా ఏంటని ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 23, 2025, 02:52 PM IST
  • బైక్ మీద నాగు పాము హల్ చల్..
  • వీడియో వైరల్..

Cobra Snake hiding on bike video goes viral: ఇటీవల పాముల వీడియోలు ఒక రేంజ్ లో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా కోబ్రాల వీడియోలు  చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ప్రతిరోజు కూడా కుప్పలు , తెప్పలుగా నాగుపాములు, కింగ్ కోబ్రాల వీడియోలు ట్రెండింగ్ గా  మారాయి. నెటిజన్లుకూడా వీటిని ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పాములు ముఖ్యంగా జనావాసాల్లోకి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. అంతే కాకుండా అవి బూట్లలో, బైక్ లలోని డిక్కీలలో నక్కి దాక్కుంటున్నాయి.

కొన్నిసార్లు అవి బెడ్ లలో, సోఫాల్లో కూడా దాక్కుంటున్నాయి. ఇలాంటి వీడియోలు మనం తరచుగా చూస్తున్నాం. చలి నుంచి కాపాడుకొవడం కోసం పాములు వెచ్చగా ఉండే ప్రదేశాల్లోకి ఎక్కవగా వెళ్తుంటాయి. అయితే.. మరీ కొన్నిసార్లు పాములు బైక్ లోని కవర్లలో, హెల్మెట్ లలో కూడా దూరిన ఘటనలు గతంలో అనేకం చోటు చేసుకున్నాయి.

ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో కూడా.. ఒక భారీ సర్పం బైక్ మీద ఎక్కి పడగ విప్పి కూర్చుంది. మరీ అది బైక్ డిక్కిలో నక్కిందో ఏంటో కానీ దాన్ని చూసిన బైకర్ షాక్ కు గురయ్యాడు. డిక్కి తీయగానే దానిలో నుంచి పాము బుస్ అంటూ బైటకు వచ్చింది. ఆ తర్వాత అతను దాన్ని కింద పడేలా చేశాడు. అది కాటు వేయడానికి యత్నించింది.

Read more: Dog Bites Car Bumper Video: వామ్మో.. మనుషుల పిక్కలే కాదు.. కారును కూడా వదలని వీధికుక్కలు.. షాకింగ్ వీడియో..

మొత్తంగా నాగు పాము కదలికల్ని కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. కోబ్రా ఎంత డెంజర్ గా ఉంది బాబొయ్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

