  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake Video: బాప్ రే.. పచ్చని పొలంలో పడగ విప్పిన నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో...

Snake in agriculture field video: నాగు పాము పొలంలో గట్టు మీద పడగ విప్పి హల్ చల్ చేస్తుంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 2, 2025, 02:57 PM IST
  • పొలంలో నాగు పాము హల్ చల్..
  • వీడియో వైరల్..

Snake in agriculture field video going viral: సోషల్ మీడియాలో నాగుపాములకు చెందిన వీడియోలు ఇటీవల ఎక్కువగా వైరల్గా మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కోబ్రాలను చూసేందుకు నెటిజన్లు ఎక్కువగా ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు. ఒకప్పుడు పాము కన్పించగానే భయంతో పారిపోయేవారు. కానీ ఇప్పుడు ట్రెండ్ గా మారింది. ఎక్కడైన పాము కన్పిస్తే వెంటనే తమ ఫోన్ లలో ఎలా వీడియో తీయాలని అందరు తెగ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు.  ఆతర్వాత  కోబ్రా వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి తమకు వచ్చే కామెంట్స్, లైక్ ల కోసం తెగ ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు.

మొత్తంగా కొంతమంది మరీ డెంజరస్ పాములతో స్టంట్ లకు దిగుతున్నారు. ఇలాంటి వీడియోలు నిత్యం వేలాదిగా వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా.. పొలం గట్టున ఒక కోబ్రా బుసలు కొడుతు పడగ విప్పింది. మరీ అక్కడున్న కొంత మంది రైతులు వెంటనే తమ ఫోన్ తీసుకుని పామును వీడియో తీశారు. మరీ ఆ పాముకు కూడా ఫోన్ లు, వీడియోలు అంటే పిచ్చో తెలీదు కానీ మొత్తంగా చాలా సేపు అక్కడే బుసలుకొడుతూ ఫోజులిస్తు అక్కడే కూర్చుంది.

ముఖ్యంగా పంటపొలాల్లో ఉండే ఎలుకల్ని కోబ్రాలు ఇష్టంతో తింటాయి. ఇవి కొన్నిసార్లు అజాగ్రత్తగా ఉండే రైతుల్ని కాటువేస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం పడగ విప్పిన నాగు పాము వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారింది.

Read more: Lovers Romance video: వామ్మో... ట్రైన్ కింద యువతీ, యువకుల రొమాన్స్.. ఇంతలో కదిలిన రైలు.. వీడియో..

ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్ లు బాప్ ఎంత  డెంజర్ గా ఉందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. పొరపాటున చూడకుండా గట్టుపైన కాళ్లు పెడితే ఏంటీ సిట్యువేషన్ అంటూ భయపడిపోతున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videocobra snakeCobra Videosnake factsSnake Viral Video

