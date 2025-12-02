Snake Video: బాప్ రే.. పచ్చని పొలంలో పడగ విప్పిన నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో...

Snake in agriculture field video going viral: సోషల్ మీడియాలో నాగుపాములకు చెందిన వీడియోలు ఇటీవల ఎక్కువగా వైరల్గా మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కోబ్రాలను చూసేందుకు నెటిజన్లు ఎక్కువగా ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు. ఒకప్పుడు పాము కన్పించగానే భయంతో పారిపోయేవారు. కానీ ఇప్పుడు ట్రెండ్ గా మారింది. ఎక్కడైన పాము కన్పిస్తే వెంటనే తమ ఫోన్ లలో ఎలా వీడియో తీయాలని అందరు తెగ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఆతర్వాత కోబ్రా వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి తమకు వచ్చే కామెంట్స్, లైక్ ల కోసం తెగ ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు.
మొత్తంగా కొంతమంది మరీ డెంజరస్ పాములతో స్టంట్ లకు దిగుతున్నారు. ఇలాంటి వీడియోలు నిత్యం వేలాదిగా వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా.. పొలం గట్టున ఒక కోబ్రా బుసలు కొడుతు పడగ విప్పింది. మరీ అక్కడున్న కొంత మంది రైతులు వెంటనే తమ ఫోన్ తీసుకుని పామును వీడియో తీశారు. మరీ ఆ పాముకు కూడా ఫోన్ లు, వీడియోలు అంటే పిచ్చో తెలీదు కానీ మొత్తంగా చాలా సేపు అక్కడే బుసలుకొడుతూ ఫోజులిస్తు అక్కడే కూర్చుంది.
ముఖ్యంగా పంటపొలాల్లో ఉండే ఎలుకల్ని కోబ్రాలు ఇష్టంతో తింటాయి. ఇవి కొన్నిసార్లు అజాగ్రత్తగా ఉండే రైతుల్ని కాటువేస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం పడగ విప్పిన నాగు పాము వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారింది.
ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్ లు బాప్ ఎంత డెంజర్ గా ఉందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. పొరపాటున చూడకుండా గట్టుపైన కాళ్లు పెడితే ఏంటీ సిట్యువేషన్ అంటూ భయపడిపోతున్నారు.