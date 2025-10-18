English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake Video: గుండెలు గుభేల్.. ఫ్రిజ్‌లో బుసలు కొడుతూ పడగ విప్పిన నాగుపాము.. వీడియో వైరల్..

Snake found in Fridge video: పాము ఫ్రిజ్ లో పడగ విప్పీ మరీ బుసలు కొడుతూ దాడికి రెడీగా ఉంది.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. 

Oct 18, 2025, 05:45 PM IST
Cobra Snake hulchul inside a fridge video going viral: పాములు ముఖ్యంగా అడవులు, గుట్టలకు దగ్గరగా ఉన్న ఇళ్లలో ఎక్కువగా కన్పిస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా పాములు ఇటీవల బూట్లలో, బైక్ లలో, డీక్కీలలో, బెడ్ ల కింద నక్కి దాక్కుంటున్నాయి. అంతే కాకుండా పాములు సోఫాల్లో కూడా ఉంటున్నాయి.

దీంతో చాలా మంది భయంతో కోబ్రాలు అంటే భయంతో దూరంగా పారిపోతున్నారు. ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్న ఏ చిన్న రంధ్రం ఉన్న కూడా దానిలో నుంచి పాములు ఇంట్లోకి దూరిపోతుంటాయి. అయితే..ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక పాము ఏకంగా ఫ్రిజ్ లో దూరి దాక్కుంది. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

నాగు పాము ఎలా వెళ్లిందో కానీ ఫ్రిడ్జీలో దూరి దాక్కుంది. ఇంతలో ఆ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్లు ఏదో అవసరం ఉండి ఫ్రిజ్ డోర్ తీశారు. అప్పుడు ఒక్కసారిగా బుసలు కొడుతూ పాము పైకి లేచింది. అది కాటు వేయడానికి రెడీగా ఉంది.

ఇంతలో అతను అక్కడి నుంచి వెనక్కు వెళ్లిపోవడంతో పాము కాటు నుంచి సెఫ్ గా బైటపడ్డాడు. మొత్తంగా పాము  మాత్రం ఫ్రిజ్ లో చక్కగా హల్ చల్ చేస్తుంది.

Read more: King Cobra Video: ఏం గుండెరా వాడిది.!. ఏకంగా కింగ్ కోబ్రా ముఖం మీద నోట్లో నీళ్లను తీసుకుని మరీ.. షాకింగ్ వీడియో..

మరీ పాపం.. దానికి బైట వెదర్ కు తట్టుకోలేక పోయిందో ఏంటో కానీ.. మొత్తంగా ఫ్రిజ్ లో చుట్టుకుని కూర్చుంది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. కోబ్రా భలే టాలెంటేడ్గా ఉందని ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

