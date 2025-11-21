English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Snake Video: బాప్ రే .. నడిరోడ్డుపై తోక మీద పాకుతున్న భారీ నాగు పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్..

Cobra Snake ai Video: పాము నడి రోడ్డు మీద పడగ విప్పి మరీ కాటు వేయడానికి సిద్దంగా ఉంది. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు  చేస్తున్నారు.  జనాల్ని భలే బురిడి కొట్టిస్తున్నారంటూ ఏకీపారేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 21, 2025, 05:20 PM IST
  • రోడ్డు మీద వైరల్ అవుతున్న ఏఐ పాము..
  • ఫైర్ అవుతున్న నెటిజన్లు..

Cobra Snake hulchul on Road ai video goes viral: ఇటీవల కాలంలో సోషల్ మీడియాలో రక రకాల వీడియోలు వైరల్గా మారుతున్నాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటున్నాయి. మరికొన్ని వీడియోలను చూస్తే షాక్ కు గురిచేసేవిలా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కొంత మంది నెటిజన్లు మాత్రం ఇటీవల వైరల్ అవుతున్న ఏఐ వీడియోలను చూసి తెల్లముఖం వేస్తున్నారు. ఇటీవల  ఏఐ వీడియోలు డీప్ ఫెక్ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. వీటిని నెటిజన్లు బాగా ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు.

మొత్తంగా వీరి వల్ల కొన్నిసార్లు అసలు వైరల్ అవుతున్న వాటిల్లో నిజం ఏంటో.. అబద్దం ఏంటో కూడా తెలియకుండా చాలా మంది బిత్తరపోతున్నారు. మొత్తంగా ప్రస్తుతం ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో బాగా ట్రెండింగ్ గా మారింది. దీనిలో ఒక పాము నడి రోడ్డు మీద హల్ చల్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఉన్నట్లుండి ఒక్కసారిగా పడగ విప్పి మరీ నడుము కన్నా..పైకి ఎత్తు నిలబడింది.

ఈ ఘటన చూసి అందరు షాక్ అయ్యారు. అప్పుడే దానికి పడగ మీద రెక్కలు వచ్చినట్లు అది తోక మీద ప్రయాణించింది. ఈ వీడియోను నెట్టింట బాగా వైరల్ చేస్తున్నారు.  ఇక్కడ బిగ్ ట్విస్ట్ ఏంటంటే.. అది ఏఐ వీడియో.. అంటే ఫెక్ . దీన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తో క్రియేట్ చేశారన్న మాట.

Read  more: King cobra Video: బాప్ రే.. కొండ చిలువను నూడుల్స్‌లా తినేసిన భారీ కింగ్ కోబ్రా.. నెట్టింట హడలెత్తిస్తున్న వీడియో..

మొత్తంగా ఈ వీడియోను ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేయడంతో నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.  అసలు విషయం తెలియని కొంత మంది నెటిజన్లు ఇది నిజమనుకునిపప్పులో కాల్లు వేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఇలాంటి ఫెక్ వీడియోలు ఎందుకు వైరల్ చేస్తున్నారని మరికొంత మంది నెటిజన్లు అగ్గిమీద గుగ్గిలం అవుతున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videocobra snake videosnake ai videoKing Cobra Snake VideoSnake Viral Video

