Snake on Kamareddy Bridge Video: కామారెడ్డిలో భారీ వరదలు.. బ్రిడ్జీ మీద పడగ విప్పీ కూర్చున్న నాగు పాము.. వీడియో వైరల్..

Heavy rains in Kamareddy: కామారెడ్డిలో ఇంకా వరద బీభత్సం కొనసాగుతుంది. వర్షాలు తగ్గినకూడా ఇంకా నీటి ప్రవాహం మాత్రం తగ్గలేదు. ప్రస్తుతం ఒక నాగు పాము బ్రిడ్జీ మీద హల్ చల్ చేస్తున్న వీడియో నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 31, 2025, 03:32 PM IST
  • బ్రిడ్జీ మీద నాగు పాము..
  • వీడియో వైరల్..

Cobra Snake on bridge in kamareddy Video: ఇటీవల కామారెడ్డిలో భారీగా వర్షం కురిసిన విషయం తెలిసిందే. ముఖ్యంగా అనేక ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయం అయిపోయాయి. అనేక కాలనీల్లో ఏకంగా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వరకు నీళ్లు వచ్చాయంటే.. వరద బీభత్సం ఏరెంజ్ లో ఉందో అర్థం చేసుకొవచ్చు. మరోవైపు భారీ వరదలతో జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది.

జనాలు అసలు ఇంటి నుంచి బైటకు వెళ్లాలంటేనే భయంతో వణికిపోతున్నారు. మరోవైపు వరదనీళ్లలో కార్లు, మూగజీవాలు, మనుషులుకూడా కొట్టుకునిపోయిన అనేక వీడియోలు వైరల్ గా మారాయి. అయితే.. ప్రస్తుతం వర్షం తగ్గడంతో కొంత వరద ప్రభావం తగ్గింది. దీంతో జనాలు ఇప్పుడిప్పుడు తమఇళ్లను క్లీన్ చేసుకుంటున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో కామారెడ్డిలోని ఒక బ్రిడ్జీ వద్ద నాగు పాము పడగ విప్పీ మరీ కూర్చుంది. అది ఎటు కదలకుండా చాలా సేపు బ్రిడ్జీ మీదనే ఉండిపోయింది. మరీ ఆ మార్గంలో వెళ్తున్న వారు పామును చూసి భయంతో దూరంగా చూస్తు ఉండిపోయారు.

Read more: Snake Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. గేటు మీద పడగవిప్పి ఇంటికి కాపాలా కాస్తున్న నాగు పాము.!. వీడియో ఇదే..

కొంత మంది మాత్రం పామును వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. బాప్ రే పాము ఎంత డెంజర్ గా ఉందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. వానాల వల్ల పలు ప్రాంతాల్లో పాములు, మొసళ్లు కొట్టుకుని వస్తున్నాయి.  దీంతో ప్రజలుఅప్రమత్తంగా ఉండాలని కూడా అధికారులు పలు సూచనలు జారీ చేస్తున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake VideoCobra Snake on BridgeVideo Viralrains in kamareddyheavy rains in kamareddy

