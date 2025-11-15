Snake Video: వామ్మో.. నడిరోడ్డు మీద కుబుసం విడుస్తున్న నాగుపాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Cobra Snake shedding its skin middle of the road video: నాగు పాములు ముఖ్యంగా అడవుల్లో, ఎలుకలు ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటాయో అక్కడ ఎక్కువగా సంచారం చేస్తాయి. ఇటీవల అవి కూడా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. కోబ్రాలు వెచ్చగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా ఉండేందుకు ఇష్టపడతాయి. అందుకే బెడ్ లలో, బైక్ లు, కార్లలో, మెత్తల మధ్యలో కింద పాములు దూరి దాక్కుంటున్నాయి. ఇలాంటి ఘటనలు చాలా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అందుకే వానాకాలం, చలికాలంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతారు.
ఇంటి చుట్టుపక్కల క్లీన్ గా ఉంచుకొవాలని, ఎక్కడ కూడా చెత్తా, చెదారం పేరుకుని పోకుండా చూసుకొవాలని చెబుతున్నారు. మొత్తంగా కోబ్రాలు ఇటీవల రోడ్డుతున్న ఘటనలు, నడి రోడ్డు మీద ముంగీసలు, ఇతర పాములతో ఫైటింగ్ కు దిగిన అనేక ఘటనలు వార్తలలో నిలిచాయి. పాములు చాలా అరుదుగా కుబుసం విడుస్తాయి. ఆ సమయంలో అవి చాలా కోపంగా ఉండాయి.
ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక భారీ నాగుపాము నడి రోడ్డు మీదకు వచ్చింది. అది కోపంగా బుసలు కొడుతూ మరీ కుబుసం విడుస్తుంది. దాన్ని ఎవరు అదిలించడానికి ప్రయత్నించినకూడా అది కదలట్లేదు. మొత్తంగా పాము రోడ్డు మీదకు రావడంతో చాలా సేపు ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం ఏర్పడింది.
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. కుబుసం విడిచేటప్పుడు పాము చాలా కోపంగా ఉంటుందని నెటిజన్ లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.