English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake Video: వామ్మో.. నడిరోడ్డు మీద కుబుసం విడుస్తున్న నాగుపాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Snake Video: వామ్మో.. నడిరోడ్డు మీద కుబుసం విడుస్తున్న నాగుపాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Cobra Snake video: రోడ్డు మధ్యలో పాము కోపంగా చూస్తు కుబుసం విడుస్తుంది. అక్కడున్న వారు ఈ అరుదైన ఘటనను తమ ఫోన్ లలో రికార్డు చేశారు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 15, 2025, 08:40 PM IST
  • రోడ్డు మధ్యలో కుబుసం విడుస్తున్న పాము..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

IPL 2026: ఐపీఎల్ బిగ్గెస్ట్ డీల్.. జడేజా, సంజు శాంసన్ సహా ట్రేడ్ అయిన 8 మంది ప్లేయర్ల లిస్ట్ ఇదే..!
5
IPL 2026
IPL 2026: ఐపీఎల్ బిగ్గెస్ట్ డీల్.. జడేజా, సంజు శాంసన్ సహా ట్రేడ్ అయిన 8 మంది ప్లేయర్ల లిస్ట్ ఇదే..!
Stocks To Buy: షేర్ ఖాన్ కొనమన్న ఈ స్టాక్స్ 3-4 వారాల్లో అద్భుతాలు చేయగలవు.. టార్గెట్ ధర ఎంతంటే..?
6
Technical Stocks to BUY
Stocks To Buy: షేర్ ఖాన్ కొనమన్న ఈ స్టాక్స్ 3-4 వారాల్లో అద్భుతాలు చేయగలవు.. టార్గెట్ ధర ఎంతంటే..?
Petrol Diesel Price Today: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేడు పెట్రోల్-డీజీల్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
5
Petrol Diesel Price 15 Nov
Petrol Diesel Price Today: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేడు పెట్రోల్-డీజీల్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
IPL 2026: ముంబై ఇండియన్స్ నుంచి ఈ స్టార్‌ ప్లేయర్లు ఔట్.. రిలీజ్ లిస్ట్‌ ఇదిగో..!
5
Mumbai Indians
IPL 2026: ముంబై ఇండియన్స్ నుంచి ఈ స్టార్‌ ప్లేయర్లు ఔట్.. రిలీజ్ లిస్ట్‌ ఇదిగో..!
Snake Video: వామ్మో.. నడిరోడ్డు మీద కుబుసం విడుస్తున్న నాగుపాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Cobra Snake shedding its skin middle of the road video: నాగు పాములు ముఖ్యంగా అడవుల్లో, ఎలుకలు ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటాయో అక్కడ ఎక్కువగా సంచారం చేస్తాయి. ఇటీవల అవి కూడా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. కోబ్రాలు వెచ్చగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా ఉండేందుకు ఇష్టపడతాయి. అందుకే బెడ్ లలో, బైక్ లు, కార్లలో, మెత్తల మధ్యలో కింద పాములు దూరి దాక్కుంటున్నాయి. ఇలాంటి ఘటనలు చాలా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అందుకే వానాకాలం, చలికాలంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఇంటి చుట్టుపక్కల క్లీన్ గా ఉంచుకొవాలని,  ఎక్కడ కూడా చెత్తా, చెదారం పేరుకుని పోకుండా చూసుకొవాలని చెబుతున్నారు. మొత్తంగా కోబ్రాలు ఇటీవల రోడ్డుతున్న ఘటనలు, నడి రోడ్డు మీద ముంగీసలు, ఇతర పాములతో ఫైటింగ్ కు దిగిన అనేక ఘటనలు వార్తలలో నిలిచాయి. పాములు చాలా అరుదుగా కుబుసం విడుస్తాయి. ఆ సమయంలో అవి చాలా కోపంగా ఉండాయి.

ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక భారీ నాగుపాము నడి రోడ్డు మీదకు వచ్చింది. అది కోపంగా బుసలు కొడుతూ మరీ కుబుసం విడుస్తుంది. దాన్ని ఎవరు అదిలించడానికి ప్రయత్నించినకూడా అది కదలట్లేదు. మొత్తంగా పాము రోడ్డు మీదకు రావడంతో చాలా సేపు ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం ఏర్పడింది.

Read more: King Cobra Video: బాప్ రే.. స్నేక్ క్యాచర్ మీద బుసలు కొడుతూ దాడి చేస్తున్న కింగ్ కోబ్రా.. షాకింగ్ వీడియో ..

 

ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్  మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. కుబుసం విడిచేటప్పుడు పాము చాలా కోపంగా ఉంటుందని నెటిజన్ లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videocobra snake videoSnake shedding its skinsnake ai videoKing Cobra Snake Video

Trending News