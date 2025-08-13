English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake on Marigold flower Video: బంతి పువ్వు మీద ఏంచక్కా.. ముడుచుకుని మరీ పడుకున్న పాము.. అరుదైన వీడియో మీ కోసమే..

Cobra snake video: పాము బంతి పువ్వు చెట్టు మీద చక్కగా ముడ్చుకుని మరీ పడుకుంది.ఈ క్రమంలో అరుదైన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.   

Aug 13, 2025
Cobra Snake sleeps on marigold flower video: వానాకాలంలో పాముల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పాములు అడవులకు దగ్గరగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా తిరుగుతుంటాయి.  పచ్చని, దట్టమైన చెట్లు ఉన్న ప్రదేశాలలో పాములు ఎక్కువగా తిరుగుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో పాములు వానాకాలంలో వెచ్చగా ఉండే ప్రదేశంలో ఎక్కువగా వస్తాయి.

అంతే కాకుండా కొన్నిసార్లు పాములు బూట్లలో, డిక్కీలలో నక్కి దాక్కుంటాయి. అంతేకాకుండా సజ్జలమీద, పరుపుల కింద కూడా దాక్కున్న ఘటనలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఒక పాము పార్క్ లో బంతిపూల చెట్లు మీద ఎక్కి పువ్వు మీద పడుకుంది. అయితే.. ఇది కొంచెం చిన్నదిగా ఉంది. పాము బంతి పువ్వు మీద ఎక్కి మరీ పువ్వును తన ఆధారం చేసుకుని చుట్టుకుని మరీ దాని మీద పడుకుంది. అక్కడున్న కొంత  మంది దీన్ని చూసి తమ ఫోన్ లలో వీడియోలు తీసుకున్నారు.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ఈ క్రమంలో ఆ పాము చూసేందుకు చాలా చిన్నదిగా ఉంది.  నీలం రంగులో కూడా ఉంది. అంతే కాకుండా పువ్వు రంగులో ఆ పాము పూర్తిగా మిక్స్ అయిపోయింది. ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది.

ముఖ్యంగా నెటిజన్లు ఇటీవల కాలంలో పాముల వీడియోలను ఎక్కువగా ఆసక్తితో చూస్తున్నారు. అందుకే నెటిజన్లు ఎక్కడ పాములు కన్పించిన, వెరైటీగా పాములు కన్పించిన కూడా వెంటనే పాముల వీడియోలు తీసుకుని మరీ సోషల్ మీడియాల్లో పోస్ట్ చేస్తున్నారు . అవి కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారుతున్నాయి.
 

