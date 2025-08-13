Snake on Marigold flower Video: బంతి పువ్వు మీద ఏంచక్కా.. ముడుచుకుని మరీ పడుకున్న పాము.. అరుదైన వీడియో మీ కోసమే..

Cobra Snake sleeps on marigold flower video: వానాకాలంలో పాముల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పాములు అడవులకు దగ్గరగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా తిరుగుతుంటాయి. పచ్చని, దట్టమైన చెట్లు ఉన్న ప్రదేశాలలో పాములు ఎక్కువగా తిరుగుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో పాములు వానాకాలంలో వెచ్చగా ఉండే ప్రదేశంలో ఎక్కువగా వస్తాయి.
అంతే కాకుండా కొన్నిసార్లు పాములు బూట్లలో, డిక్కీలలో నక్కి దాక్కుంటాయి. అంతేకాకుండా సజ్జలమీద, పరుపుల కింద కూడా దాక్కున్న ఘటనలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఒక పాము పార్క్ లో బంతిపూల చెట్లు మీద ఎక్కి పువ్వు మీద పడుకుంది. అయితే.. ఇది కొంచెం చిన్నదిగా ఉంది. పాము బంతి పువ్వు మీద ఎక్కి మరీ పువ్వును తన ఆధారం చేసుకుని చుట్టుకుని మరీ దాని మీద పడుకుంది. అక్కడున్న కొంత మంది దీన్ని చూసి తమ ఫోన్ లలో వీడియోలు తీసుకున్నారు.
ఈ క్రమంలో ఆ పాము చూసేందుకు చాలా చిన్నదిగా ఉంది. నీలం రంగులో కూడా ఉంది. అంతే కాకుండా పువ్వు రంగులో ఆ పాము పూర్తిగా మిక్స్ అయిపోయింది. ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది.
Read more: Snake VS Lion Video: వామ్మో.. రెండు సింహాలకే సుస్సు పోయించిన కోబ్రా స్నేక్.. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్న వీడియో..
ముఖ్యంగా నెటిజన్లు ఇటీవల కాలంలో పాముల వీడియోలను ఎక్కువగా ఆసక్తితో చూస్తున్నారు. అందుకే నెటిజన్లు ఎక్కడ పాములు కన్పించిన, వెరైటీగా పాములు కన్పించిన కూడా వెంటనే పాముల వీడియోలు తీసుకుని మరీ సోషల్ మీడియాల్లో పోస్ట్ చేస్తున్నారు . అవి కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారుతున్నాయి.