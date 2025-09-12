English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా..?.. లిక్కర్ తాగుతూ దమ్ముకొట్టి చిల్ అవుతున్న నాగు పాము.!. వీడియో చూస్తే షాక్..

Cobra Snake Video: పాము ఏంచక్కా టేబుల్ మీద ఉన్న సిగరెట్ ను తన నోట్లో పెట్టుకుంది. ఆ తర్వాత మరల లిక్కర్ తాగుతూ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తుంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 12, 2025, 05:42 PM IST
  • సిగరెట్, లిక్కర్ లను ఎంజాయ్ చేస్తున్న పాము..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Sunrisers New Captain: సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌కు కొత్త కెప్టెన్.. కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం..!
5
Kavya Maran
Sunrisers New Captain: సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌కు కొత్త కెప్టెన్.. కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం..!
BSNL: దేశంలోనే అత్యంత చౌకైన రీఛార్జి ప్లాన్.. దీని వ్యాలిడిటీ మాత్రం 72 రోజులు, ధర కూడా చీప్‌..
5
BSNL 485 plan
BSNL: దేశంలోనే అత్యంత చౌకైన రీఛార్జి ప్లాన్.. దీని వ్యాలిడిటీ మాత్రం 72 రోజులు, ధర కూడా చీప్‌..
Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
5
govt employees
Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
Star Hero: బలవంతపు పెళ్లి.. స్టార్ హీరో పై మొదటి భార్య ఊహించని కామెంట్స్!
5
Mithun Chakraborty Wife
Star Hero: బలవంతపు పెళ్లి.. స్టార్ హీరో పై మొదటి భార్య ఊహించని కామెంట్స్!
Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా..?.. లిక్కర్ తాగుతూ దమ్ముకొట్టి చిల్ అవుతున్న నాగు పాము.!. వీడియో చూస్తే షాక్..

Cobra Snake smoking cigarette and drinking alcohol ai generated video: పాముల వీడియోలు ఇటీవల నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా పాముల వీడియోలను చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అందుకే ఎక్కడ, ఎలాంటి పాములు కన్పించిన కూడా వెంటనే వాటిని తమ ఫోన్ లలో రికార్డు చేసి మరీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ క్రమంలో కోబ్రా స్నేక్ లు ఎక్కువగా వానాకాలంలో అడవుల నుంచి బైటకు వస్తాయి. ఇటీవల ఏఐ జనరేటేడ్ వీడియోలు కూడా నెట్టింట ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నాయి. డీప్ ఫెక్ ల రచ్చ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు.

 

అసలు నెట్టింట కొన్ని సార్లు వైరల్ అవుతున్న వీడియోల్లో అసలు ఏది నిజమైనవో.. మరేంటీ ఫెక్ వీడియోలో అస్సలు తెలియడంలేదు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక పాము వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్ అవుతుంది.

దీనిలో పాము బెంచ్ మీద పడగవిప్పీ ఉంది. కింద ఉన్న సిగరెట్ ను నోట్లో పెట్టుకుంది. లిక్కర్ ను తాగుతూ తెగ రచ్చ చేసింది. కోబ్రా మాత్రం అచ్చం మనుషుల్లా దమ్ముకొడుతూ, లిక్కర్ తాగుతూ చిల్ అవుతుంది. ఈవీడియో వైరల్ అవుతుంది.

Read more: Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. అమ్మాయి హెయిల్ స్టైల్‌కు నాగుపాము ఫిదా.. పడగ విప్పి మరీ ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. వీడియో..

ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే.. అది ఏఐ జనరేటేడ్ వీడియో. చాలా మంది తొలుత దీన్నిచూసి నిజమైన పామో ఏంటో అని కంగారుపడ్డారు. ఆ తర్వాత అసలు విషయం తెలిసి నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.  ఈ క్రమంలో ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా  కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videocobra snake videosnake smoking videoVideo Viralsocial media

Trending News