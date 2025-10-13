English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake Video: షాకింగ్.. చూస్తుండగానే అమ్మాయిలా మారిన నాగు పాము.?.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Snake Video: షాకింగ్.. చూస్తుండగానే అమ్మాయిలా మారిన నాగు పాము.?.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Snake turns into Girl Video: కోబ్రా చూస్తుండగానే అమ్మాయిలా మారిపోయింది. అడవిలో స్నానం చేస్తున్న వ్యక్తి భయంతో పరుగులు పెట్టాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది.  దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు సైతం షాక్ అవుతున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 13, 2025, 04:37 PM IST
  • అమ్మాయిలా మారిన పాము..
  • షాక్ లో నెటిజన్లు..

Trending Photos

School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
7
Diwali 2025 holidays
School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
School Holiday: రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటన..
5
School holidays
School Holiday: రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటన..
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు.. ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!
6
Bigg Boss Wild Card Contestants
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు.. ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!
Vivo X300: 200MP కెమెరాతో Vivo నుంచి హై క్లాస్ మొబైల్.. ధర, లాంచ్ తేదీ వివరాలు ఇవే..
5
X300 Pro
Vivo X300: 200MP కెమెరాతో Vivo నుంచి హై క్లాస్ మొబైల్.. ధర, లాంచ్ తేదీ వివరాలు ఇవే..
Snake Video: షాకింగ్.. చూస్తుండగానే అమ్మాయిలా మారిన నాగు పాము.?.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Cobra Snake turned into  Young girl ai Video: పాముల వీడియోలు ఇటీవల ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాయి.  ముఖ్యంగా చాలా మంది నెటిజన్లు కోబ్రాల వీడియోలను ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. అందుకే ఎక్కడ ఎలాంటి పాములు కన్పించిన కూడా వెంటనే తమఫోన్ లలో రికార్డు చేసి మరీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తున్నారు. కోబ్రాలను చూసేందుకు నెటిజన్లు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. వానాకాలంలో పాములు ఎక్కువగా బైటపడుతుంటాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ముఖ్యంగా పాములు దట్టమైన అడవులు, కొండ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీంతో చాలా మంది ఈ ప్రదేశాలకు దగ్గరగా ఉన్న ఇళ్లలో తరచుగా పాములు బైటకు వస్తుంటాయి.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక పాము వీడియో బాగా వైరల్గా మారింది. దీనిలో అడవిలో ఒక వ్యక్తి నీళ్లలో దిగి స్నానం చేస్తున్నాడు.

ఇంతలో ఒడ్డున ఒక పాము పగడవిప్పీ మరీ అతడ్ని చూస్తుంది. ఇంతలో దాని మీద అతని ధ్యాస పడింది. ఆ పాము చూస్తుండగానే నాగినిగా మారిపోయింది. దీంతొ అతను షాక్ కు గురయ్యాడు. పాము ఇలా నాగినిలా మారిందని భయంతో నీళ్ల నుంచి బైటకు పరుగులు పెట్టాడు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్ లు పెడుతున్నారు.

Read more: Snakes Video: అరె వావ్.. పచ్చని చెట్లల్లో సయ్యాటలాడుతున్న నల్లని, గోధుమ రంగు నాగు పాములు.. అరుదైన వీడియో..

ఇది టెక్నాలజీతో తీసిన వీడియో అంటూ కొట్టిపారేస్తున్నారు. మరికొంత మంది ఈ విషయం తెలియని అమాయకులు ఇది నిజంగా ఒక పాము.. నాగినిలా మారిందా..?.. ఏంటని.. షాక్ కు గురై ఈ వీడియోను వైరల్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ నాగు పాము వీడియో వైరల్గా మారింది.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videocobra snake videoSnake Biteking cobra snakecobra snake

Trending News