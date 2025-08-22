English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cobra VS Python Video: బాప్ రే... కొండ చిలువకే సుస్సు పోయించిన నాగు పాము.. బుసలు కొడుతూ మరీ.. వీడియో వైరల్...

Snake attacks on python Video:  కోబ్రా స్నేక్ బుసలు కొడుతుంటే కొండ చిలువ తోక ముడిచింది. అక్కడి నుంచి తప్పించుకొవడానికి ప్రయత్నాలు చేసింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 22, 2025, 03:02 PM IST
  • పొట్టాడుకుంటున్న పాము, కొండ చిలువ..
  • వీడియో వైరల్..

Cobra Snake vs python fight video: సోషల్ మీడియాలో పాములు, కొండ చిలువల వీడియోలు తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. నెటిజన్లు సైతం వీటిని ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్ గా చూస్తున్నారు. దీంతో ఇటీవల పాముల వీడియోలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.  అందుకే నెటిజన్ లు ఎక్కడ ఎలాంటి ఘటనలు జరిగిన వెంటనే తమ ఫోన్ లలో రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. దీంతో ఆ పాములు, కొండ చిలువల వీడియోలు సెకన్ లో బోలేడు వ్యూస్ లను , కామెంట్లను సంపాదిస్తున్నాయి. చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే అక్కడి నుంచి దూరంగా పారిపోతారు.

 

మరికొంత మంది స్నేక్ సొసైటీ వారికి సమాచారం ఇస్తారు. పాములకు కీడు చేస్తే కాలసర్పదోషం చుట్టుకుంటుందంటారు. అందుకే చాలా మంది పాములకు అస్సలు ఆపద కల్గించరు. కానీ కొంత మంది మాత్రం మరీ విచిత్రంగా ఉంటారు. పాములు పొరపాటున కన్పిస్తే దాన్ని చంపేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తారు. ఈ క్రమంలో వానాకాలంలో పాముల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

పాములు, కొండ చిలువలు అరుదుగా ఒకదాని పక్కన మరోకటి ఉంటాయి. రెంటికి కూడా పడదంటారు. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక పాము, కొండ చిలువలకు ఎదురెదురు పడ్డాయి. దీంతో అవి రెండు కూడా బుసలు కొట్టుకుంటూ రచ్చ చేశాయి. పాము పడగ విప్పి మరీ కొండ చిలువతో తలపడింది. పాపం.. పాము బుసలు కొడుతూంటే కొండ చిలువ భయపడిపోయి తోకముడిచింది.

Read more: Video Viral: ఛీ.. ఛీ.. కిచెన్‌లో పనిమనిషి ఛెండాలం... వంట పాత్రలలో మూత్రంపోసి.. షాకింగ్ వీడియో..

మొత్తంగా పాము ప్రతాపానికి కొండ చిలువ తలొగ్గింది. ఈ ఘటను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బిత్తరపోతున్నారు. బాప్ రే.. కొండ చిలువకు సుస్సు పోయించిందిగా అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
 

