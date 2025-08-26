English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Video: ఈ పాము చాలా సాంప్రదాయిని.. సుబ్బిని.!. మొబైల్‌లో అశ్లీల పాట రాగానే ఏంచేసిందంటే..?.. వీడియో వైరల్..

Snake watching mobile phone Video: పాము మొబైల్ ఫోన్ లో ఒక సినిమాలోని పాటను చూస్తుంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు పామును కూడా చెడగొట్టారా.. అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 26, 2025, 06:08 PM IST
  • వింతగా ప్రవర్తిస్తున్న పాము..
  • ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్న నెటిజన్లు..

Snake Video: ఈ పాము చాలా సాంప్రదాయిని.. సుబ్బిని.!. మొబైల్‌లో అశ్లీల పాట రాగానే ఏంచేసిందంటే..?.. వీడియో వైరల్..

 Snake watching Songs on Mobile phone trending video: పాములకు చెందిన వీడియోలు ఇటీవల ఎక్కువగా హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. సాధారణంగా మనిషి మొబైల్ ఫోన్ కు ఒక రేంజ్ లో అడిక్ట్ అయ్యాడని చెప్పవచ్చు. అసలు ఒక్క నిముషం ఫోన్ లేకపోతే తన ప్రాణాలో పోయినట్లు ఫీల్ అవుతాడు. ఇంట్లో ఉన్నా , ఆఫీసులో ఉన్నా, చివరకు బాత్రూమ్ లో కూడా మొబైల్ తీసుకుని గంటల కొద్ది కూర్చుంటున్నారు.  అసలు వాడు చేస్తున్నపనుల్ని కూడా మర్చిపోయిన వింతగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.

ఇక మనుషలే ఇలా ఉంటే.. ఇటీవల కొన్ని మూగ జీవాలు సైతం ఫోన్ లకు అడిక్ట్ అయ్యినట్లు అర్థమౌతుంది. ఇటీవల కోతులు, శునకాలు మొబైల్ ఫోన్ లను చూస్తు ఫన్నీగా ప్రవర్తించిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. ఇక తాజాగా.. పాముల వీడియోలు కూడా వైరల్ అవుతున్నారు. మరీ పాముల్ని కూడా కొంత మంది పెంచుకుంటున్నారు.

 

మరీ అవి తమ సహాజ అలవాటు అయిన కాటు వేయడం మర్చిపోయి వారితో చనువుగా ఉంటున్నారు. మొత్తంగా పాములు కూడా మరీ ఫోన్ లు చూసేందుకు అడిక్ట్ అయ్యాయా.. అంటే ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోను చూస్తుంటే నమ్మకుండా ఉండలేము.  మొత్తంగా వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక పాము తీరిగ్గా మొబైల్ ఫోన్ లో పాటను చూస్తుంది. మరీ అందులో డ్యాన్స్ లు చేస్తుంటే.. అది కూడా ఏంచక్కా మ్యూజిక్ ను ఎంజాయ్ చేస్తుంది.

Read more: Snake Video: వామ్మో.. భయంకరంగా బుసలు కొడుతూ పడగ విప్పిన కోడె నాగు.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవ్వడం ఖాయం..

ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే.. మరీ పాముకు నచ్చని విధంగా కొంత అశ్లీలంగా పాటు రాగానే అది సిగ్గుతో ఫోన్ ను క్లోజ్ చేసింది. దీన్ని పాముల ఓనర్ వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అసలు ఏంటిరా నాయన అంటూ పాముల్ని కూడా చెడదొబ్బారు కదారా.. అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

 

