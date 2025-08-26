Snake watching Songs on Mobile phone trending video: పాములకు చెందిన వీడియోలు ఇటీవల ఎక్కువగా హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. సాధారణంగా మనిషి మొబైల్ ఫోన్ కు ఒక రేంజ్ లో అడిక్ట్ అయ్యాడని చెప్పవచ్చు. అసలు ఒక్క నిముషం ఫోన్ లేకపోతే తన ప్రాణాలో పోయినట్లు ఫీల్ అవుతాడు. ఇంట్లో ఉన్నా , ఆఫీసులో ఉన్నా, చివరకు బాత్రూమ్ లో కూడా మొబైల్ తీసుకుని గంటల కొద్ది కూర్చుంటున్నారు. అసలు వాడు చేస్తున్నపనుల్ని కూడా మర్చిపోయిన వింతగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.
ఇక మనుషలే ఇలా ఉంటే.. ఇటీవల కొన్ని మూగ జీవాలు సైతం ఫోన్ లకు అడిక్ట్ అయ్యినట్లు అర్థమౌతుంది. ఇటీవల కోతులు, శునకాలు మొబైల్ ఫోన్ లను చూస్తు ఫన్నీగా ప్రవర్తించిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. ఇక తాజాగా.. పాముల వీడియోలు కూడా వైరల్ అవుతున్నారు. మరీ పాముల్ని కూడా కొంత మంది పెంచుకుంటున్నారు.
लगता है नाग बाबा को ये भोजपुरी गाना पसंद नहीं आया, तभी इसने बंद कर दिया🤣
बस यही देखना रह गया था,, pic.twitter.com/yfwiEm5IB3
— Adv.Nazneen Akhtar (@NazneenAkhtar23) August 25, 2025
మరీ అవి తమ సహాజ అలవాటు అయిన కాటు వేయడం మర్చిపోయి వారితో చనువుగా ఉంటున్నారు. మొత్తంగా పాములు కూడా మరీ ఫోన్ లు చూసేందుకు అడిక్ట్ అయ్యాయా.. అంటే ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోను చూస్తుంటే నమ్మకుండా ఉండలేము. మొత్తంగా వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక పాము తీరిగ్గా మొబైల్ ఫోన్ లో పాటను చూస్తుంది. మరీ అందులో డ్యాన్స్ లు చేస్తుంటే.. అది కూడా ఏంచక్కా మ్యూజిక్ ను ఎంజాయ్ చేస్తుంది.
ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే.. మరీ పాముకు నచ్చని విధంగా కొంత అశ్లీలంగా పాటు రాగానే అది సిగ్గుతో ఫోన్ ను క్లోజ్ చేసింది. దీన్ని పాముల ఓనర్ వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అసలు ఏంటిరా నాయన అంటూ పాముల్ని కూడా చెడదొబ్బారు కదారా.. అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
