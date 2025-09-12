English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. అమ్మాయి హెయిల్ స్టైల్‌కు నాగుపాము ఫిదా.. పడగ విప్పి మరీ ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. వీడియో..

Cobra Snake Video: నాగు పాము యువతి వెనుకల పడవ విప్పీమరీ కూర్చుంది. అంతే కాకుండా.. ఆమె వంక చూస్తునే ఉండిపోయింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బాబోయ్ అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 12, 2025, 02:42 PM IST
  • యువతి జుట్టుకు పాము ఫిదా..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Sunrisers New Captain: సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌కు కొత్త కెప్టెన్.. కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం..!
5
Kavya Maran
Sunrisers New Captain: సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌కు కొత్త కెప్టెన్.. కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం..!
BSNL: దేశంలోనే అత్యంత చౌకైన రీఛార్జి ప్లాన్.. దీని వ్యాలిడిటీ మాత్రం 72 రోజులు, ధర కూడా చీప్‌..
5
BSNL 485 plan
BSNL: దేశంలోనే అత్యంత చౌకైన రీఛార్జి ప్లాన్.. దీని వ్యాలిడిటీ మాత్రం 72 రోజులు, ధర కూడా చీప్‌..
Star Hero: బలవంతపు పెళ్లి.. స్టార్ హీరో పై మొదటి భార్య ఊహించని కామెంట్స్!
5
Mithun Chakraborty Wife
Star Hero: బలవంతపు పెళ్లి.. స్టార్ హీరో పై మొదటి భార్య ఊహించని కామెంట్స్!
Mirai Surprise: మిరాయిలో తెలుగు స్టార్ హీరో ప్రభాస్.. ప్రేక్షకులకు అదిరిపోయిన సర్ప్రైజ్…
5
Mirai movie review
Mirai Surprise: మిరాయిలో తెలుగు స్టార్ హీరో ప్రభాస్.. ప్రేక్షకులకు అదిరిపోయిన సర్ప్రైజ్…
Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. అమ్మాయి హెయిల్ స్టైల్‌కు నాగుపాము ఫిదా.. పడగ విప్పి మరీ ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. వీడియో..

Cobra Snake watching Woman Hair style trending Video: వానాకాలంలో  పాములు మన ఇళ్లలోకి ఎక్కువగా వస్తాయి.అడవుల్లో, పుట్టలలో పూర్తిగా నీరు ఉండటం వల్ల పాములు వెచ్చగా ఉండే ప్రదేశాల్ని ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటాయి. అందుకే షూస్ లలో, బెడ్ లు, కిచెన్ సజ్జలు, స్కూటీ డిక్కీల్లో పాములు నక్కి దాక్కుంటాయి. ఇతర సీజన్లలో కన్నా పాము కాటు ఘటనలు ఈ సీజన్ లలోనే ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే.. చాలా మంది పాముల్ని చూడగానే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీ వాళ్లకు సమాచారం ఇస్తారు.

Add Zee News as a Preferred Source

మరికొంత మంది పాములు కాటు వేస్తే దానిపై తమ ప్రతాపం చూపిస్తారు. ఇటీవల పాముల వీడియోలు నెట్టింట ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నారు. నెటిజన్లు సైతం వీటిని చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం ఒక పాము యువతి వెనకాల పడగ విప్పీ మరీ కూర్చుంది. సదరు యువతి మాత్రం దీన్ని గమనించలేదు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

 

యువతి ఇంటి వెనకాల ఉన్న పెరడులో కూర్చుని ఉంది. ఒక పెద్ద చెట్టు కింద కూర్చుని జుట్టును విరబుసుకుని ఏంచక్కా తన పనిలో తాను బిజీ అయిపోయింది. కానీ ఇంతలో ఆమె వెనుకాల ఒక పాము వచ్చి కూర్చుంది. ఆమె మాత్రం తన వెనుకాల ఏముందో గమనించలేదు.

పాము మాత్రం నెమ్మదిగా.. ఆమె జుట్టు వంక చూస్తు బుసలు కొడుతూ.. అటు ఇటు ఊగుతుంది. మరీ ఆమె జుట్టుకు పాము ఫిదా అయిపోయిందే తెలీదు కానీ.. చాలా సేపు పాము అక్కడే ఉండి తెగ హల్ చల్ చేసింది. యువతి మాత్రం చాలా డెడికేషన్ గా తన పనుల్లో తాను బిజీగా ఉంది.

Read more: Snake Video: ఓర్నీ.. ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. పచ్చి మిర్చిలో నుంచి బైటపడ్డ నాగు పాము.. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్న వీడియో..

మరీ ఇది నిజంగా జరిగిందో లేదా ఫెమస్ అయ్యేందుకు పామును కావాలని పెట్టి వీడియో తీశారో తెలీదు కానీ మొత్తంగా ఇది మాత్రం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మాత్రం బిత్తరపోతున్నారు. ఓర్నీ పొరపాటున పాము కాటు వేస్తే సిట్యువేషన్ ఏంటని కూడా ఆమె తీరుపై ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది యువతితో పాము ప్రేమలో పడిందేమో అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videocobra snake videoSnake watching woman hairsking cobra snakesocial media

Trending News