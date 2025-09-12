Cobra Snake watching Woman Hair style trending Video: వానాకాలంలో పాములు మన ఇళ్లలోకి ఎక్కువగా వస్తాయి.అడవుల్లో, పుట్టలలో పూర్తిగా నీరు ఉండటం వల్ల పాములు వెచ్చగా ఉండే ప్రదేశాల్ని ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటాయి. అందుకే షూస్ లలో, బెడ్ లు, కిచెన్ సజ్జలు, స్కూటీ డిక్కీల్లో పాములు నక్కి దాక్కుంటాయి. ఇతర సీజన్లలో కన్నా పాము కాటు ఘటనలు ఈ సీజన్ లలోనే ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే.. చాలా మంది పాముల్ని చూడగానే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీ వాళ్లకు సమాచారం ఇస్తారు.
మరికొంత మంది పాములు కాటు వేస్తే దానిపై తమ ప్రతాపం చూపిస్తారు. ఇటీవల పాముల వీడియోలు నెట్టింట ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నారు. నెటిజన్లు సైతం వీటిని చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం ఒక పాము యువతి వెనకాల పడగ విప్పీ మరీ కూర్చుంది. సదరు యువతి మాత్రం దీన్ని గమనించలేదు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
యువతి ఇంటి వెనకాల ఉన్న పెరడులో కూర్చుని ఉంది. ఒక పెద్ద చెట్టు కింద కూర్చుని జుట్టును విరబుసుకుని ఏంచక్కా తన పనిలో తాను బిజీ అయిపోయింది. కానీ ఇంతలో ఆమె వెనుకాల ఒక పాము వచ్చి కూర్చుంది. ఆమె మాత్రం తన వెనుకాల ఏముందో గమనించలేదు.
పాము మాత్రం నెమ్మదిగా.. ఆమె జుట్టు వంక చూస్తు బుసలు కొడుతూ.. అటు ఇటు ఊగుతుంది. మరీ ఆమె జుట్టుకు పాము ఫిదా అయిపోయిందే తెలీదు కానీ.. చాలా సేపు పాము అక్కడే ఉండి తెగ హల్ చల్ చేసింది. యువతి మాత్రం చాలా డెడికేషన్ గా తన పనుల్లో తాను బిజీగా ఉంది.
మరీ ఇది నిజంగా జరిగిందో లేదా ఫెమస్ అయ్యేందుకు పామును కావాలని పెట్టి వీడియో తీశారో తెలీదు కానీ మొత్తంగా ఇది మాత్రం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మాత్రం బిత్తరపోతున్నారు. ఓర్నీ పొరపాటున పాము కాటు వేస్తే సిట్యువేషన్ ఏంటని కూడా ఆమె తీరుపై ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది యువతితో పాము ప్రేమలో పడిందేమో అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.