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Snake in School Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. క్లాసులో పాఠాలు వింటున్న నాగుపాము..?.. అరుదైన వీడియో..

Snake in Budaun School: కిటికిని చుట్టుకుని పాము అలానే ఉండిపోయింది. చాలా సేపు వరకు అక్కడే ఉండటంతో ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీశారు. ఉత్తర ప్రదేశ్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్గ ా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 20, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:28 PM IST
Snake in School Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. క్లాసులో పాఠాలు వింటున్న నాగుపాము..?.. అరుదైన వీడియో..
Image Credit: upsnakeinclassroom

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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