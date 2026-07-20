/Snake in School Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. క్లాసులో పాఠాలు వింటున్న నాగుపాము..?.. అరుదైన వీడియో..

Cobra spotted at budaun school video: సోషల్ మీడియాలో రకరకాల వీడియోలు వైరల్గా మారుతుంటాయి. ముఖ్యంగా కోబ్రాల వీడియోలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఇక వానలు పడుతున్న వేళ నాగు పాములు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. అందుకు పాములు ఇళ్లలోకి ఎక్కువగా బైటపడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఒక నాగు పాము స్కూల్ లోకి ప్రవేశించింది. అది కిటికి నుంచి వేలాడుతూ హల్ చల్ చేసింది. బదౌన్ లోని స్థానికంగా ఉన్న స్కూల్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘఠన ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని బదౌన్ లోని ప్రైమరీ స్కూల్ లో ఒక పాము కిటికి నుంచి వేలాడుతూ హల్ చల్ చేసింది. ఆ స్కూల్ పంట పొలాలకు చాలా దగ్గరగా ఉన్నట్లుంది. ఇంతలో ఒక నాగు పాము కిటిని పట్టుకుని పైకి ఎగబాకింది. చాలా సేపు క్లాసులో ఉన్న కిటికికి చుట్టుకుని ఎటు కదలకుండా ఉండిపోయింది. పామును చూసి అక్కడి వారంతా భయంతో బైటకు వెళ్లిపోయారు.
వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం ఇచ్చారు. ఎంత సేపైన అది అక్కడే ఉండిపోయింది. ఆ తర్వాత స్నేక్ క్యాచర్ చాకచక్యంగా కోబ్రాను పట్టుకున్నాడు. ఆతర్వాత దగ్గరలోని అడవిలో తీసుకొని వదిలేశాడు.
ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీశారు. ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. కోబ్రా భలే డెంజర్ గా ఉందని నెటిజన్లు షాకింగ్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది నెటిజన్లు క్లాసులో పాఠాలు వింటుందా ఏంటీ..?.. అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.