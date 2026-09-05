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Video Viral: జన్మాష్టమి వేళ అద్భుతం.. కృష్ణుడి విగ్రహం దగ్గర పడగ విప్పిన నాగుపాము.. వీడియో వైరల్..

Krishna Janmashtami festival: జన్మాష్టమి వేళ పూజ మందిరంలో ఒక పాము బుసలు కొడూతూ హల్ చల్ చేసింది. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. దీన్ని కొంత మంది భక్తులు అద్బుతమంటూ ఆనందంతో పొంగిపోతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 05, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 04:02 PM IST
Video Viral: జన్మాష్టమి వేళ అద్భుతం.. కృష్ణుడి విగ్రహం దగ్గర పడగ విప్పిన నాగుపాము.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: cobraviralvideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Video Viral: జన్మాష్టమి వేళ అద్భుతం.. కృష్ణుడి విగ్రహం దగ్గర పడగ విప్పిన నాగుపాము.. వీడియో వైరల్..
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