/Video Viral: జన్మాష్టమి వేళ అద్భుతం.. కృష్ణుడి విగ్రహం దగ్గర పడగ విప్పిన నాగుపాము.. వీడియో వైరల్..

Cobra spotted in puja room video: శ్రావణ మాసంలో అష్టమి తిథి రోజు ప్రతి ఏటా జన్మాష్టమి వేడుకల్ని నిర్వహిస్తారు. మనం ఈసారి శుక్రవారం సెప్టెంబర్ 4వ తేదీన ఈ పూజలు నిర్వహించాం. అయితే.. కొంత మంది శనివారం కూడా ఈ ఉత్సవంను నిర్వహించుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా అన్ని వైష్ణవ ఆలయాలలో ఈ వేడుకను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. తమ పిల్లలకు చిన్నారి కన్నయ్యలా వేశం వేసి తల్లిదండ్రులు మురిసిపోతారు. ఈ నేపథ్యంలో జన్మాష్టమి నేపథ్యంలో ఒక పూజా మందిరంలో నాగు పాము బైటకొచ్చింది. అది ఎక్కడినుంచి పూజమందిరంలో దూరిందో కానీ బుసలు కొడుతూ కన్నయ్య విగ్రహం ముందు చాలా సేపు ఉండిపోయింది.
పూజ గదిలో నుంచి ఏదో శబ్దం రావడంతో ఇంట్లోని వారు వెళ్లి చూశారు. అప్పుడు వారికి పెద్ద సర్పం కన్పించింది. వెంటనే భయపడిపోయి స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం అందించారు. ఇంతలో వారు అక్కడికి చేరుకున్నారు. పామును పట్టుకునేందుకు చాలా ప్రయత్నించారు. కానీ అది మాత్రం బుసలు కొడుతూ చుక్కలు చూపించింది. స్నేక్ క్యాచర్ కు చుక్కలు చూపించింది.
ఆ తర్వాత చాలా సేపటికి పామును ఎంతో చాకచక్యంగా పట్టుకున్నాడు. ఆ తర్వాత దగ్గరలోని అడవిలొ తీసుకెళ్లి వదిలేశారు. పెద్ద పామును పట్టుకొవడంతో ఇంట్లోని వారు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
దీన్ని చూసిన నెటిజన్ లు ఇది దేవతా సర్పమని కామెంట్ లు చేస్తున్నారు. మరకొంత మంది జన్మాష్టమి వేళ నాగుపాము ఇంటికి రావడం మంచిదని మరికొంత మంది భక్తితో పొంగిపోతున్నారు.