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Cobra Video: శివలింగంపై పడగవిప్పిన భారీ నాగుపాము.. వీడియో!

Cobra Viral Video Watch: తాజాగా శివాలయంలో శివలింగంపై పాములు హల్చల్ చేస్తున్న వీడియో వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యపోతున్నారు.. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 16, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 04:02 PM IST
Cobra Video: శివలింగంపై పడగవిప్పిన భారీ నాగుపాము.. వీడియో!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Cobra Video: శివలింగంపై పడగవిప్పిన భారీ నాగుపాము.. వీడియో!
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