/Cobra Video: శివలింగంపై పడగవిప్పిన భారీ నాగుపాము.. వీడియో!

Cobra Viral Video: సోషల్ మీడియాలో నిత్యం ఎన్నో రకాల వీడియోలు మనకు దర్శనమిస్తూ ఉంటాయి.. వాటిల్లో జంతువులతో పాటు పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు క్షణాల్లో వైరల్ అవుతూ.. సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటాయి.. తాజాగా శివాలయంలోని శివలింగం వద్ద సర్పాలు సందడి చేసిన ఓ అరుదైన దృశ్యం ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ను సైతం షేక్ చేస్తోంది. గర్భగుడిలో శివలింగంపై పాములు ప్రత్యక్షమై భక్తులతో పాటు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటుంది. అయితే ఈ వీడియోకు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఒక పురాతన శివాలయంలోని గర్భగుడిలో ఉన్న శివలింగం వద్ద కొన్ని పాములు హల్చల్ చేయడం మీరు ఈ వీడియోలో గమనించవచ్చు. అందులో ఉన్న ఒక భారీ నాగుపాము శివలింగాన్ని చుట్టుముట్టి.. పడక విప్పి మరి చూడడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా చూడవచ్చు.. అంతటితో ఆగకుండా.. శివలింగం వెనక భాగంలో మరో రెండు పాములు కదులుతూ ఉండడం అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా చేస్తోంది..
సాధారణంగా పాములను చూస్తేనే ఎవరైనా భయంతో పరుగులు తీస్తూ ఉంటారు.. కానీ ఈ ఆలయంలో శివలింగంపై పాములు ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పటికీ.. కొంతమంది వీడియోలు తీస్తూ ప్రశాంతంగా ఉండిపోవడం మనం ఈ వీడియో ద్వారా గమనించవచ్చు. అయితే ఈ వీడియో ఇప్పుడు instagram లో విపరీతంగా వైరల్ గా మారింది. ఇది అప్లోడ్ చేసిన కొద్ది రోజుల్లోనే లక్షలాది వ్యూస్ సంపాదించుకుంది. అంతేకాకుండా చాలామంది లైకులు కూడా కొడుతున్నారు..
ఇక ఈ వీడియోను చూసిన కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు పెడుతూ వస్తున్నారు.. ఇది కేవలం యాదృచ్ఛికం కాదని.. సాక్షాత్తు ఆ పరమశివుడి లీలే అంటూ కొంతమంది భక్తులు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఇక మరి కొంతమంది ఓం నమశ్శివాయ.. హర హర మహాదేవ అంటూ పెద్ద ఎత్తున కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కొందరు భక్తులు దీన్ని శుభసూచకంగా భావించి వీడియో తమ మిత్రులకు షేర్ చేస్తున్నారు.. సహజంగా కొన్ని పాములు ఆహారం కోసం ఇలా దేవాలయాలకు వస్తూ ఉంటాయని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు.. ఇలాంటి పాముల పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిదని వారు సూచిస్తున్నారు.
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