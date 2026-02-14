English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Cobra Video: జస్ట్ మిస్.. ఆ కోబ్రా కాటేసి ఉండేది.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్య అవుతారు!

Cobra Video: జస్ట్ మిస్.. ఆ కోబ్రా కాటేసి ఉండేది.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్య అవుతారు!

Cobra Video Viral: అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకుంటున్న సందర్భంలో.. అది దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించిన ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో ఆ వ్యక్తి ఎంతో కష్టపడుతూ పామును పట్టుకోవడం మీరు చూడొచ్చు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 14, 2026, 06:16 PM IST

Trending Photos

IND Vs PAK: భారత్-పాక్ మ్యాచ్‌లో ఈ ముగ్గురు ప్లేయర్స్‌పైనే అందరి కన్ను.. ఆ ఆటగాళ్లు ఎవరంటే..?
5
India vs Pakistan
IND Vs PAK: భారత్-పాక్ మ్యాచ్‌లో ఈ ముగ్గురు ప్లేయర్స్‌పైనే అందరి కన్ను.. ఆ ఆటగాళ్లు ఎవరంటే..?
Trigrahi Yogam: 120 యేళ్ల తర్వాత శని, శుక్ర-సూర్యుల అరుదైన త్రిగ్రహి యోగం.. ఈ 4 రాశులకు భారీ కెరీర్ లాభాలు..!
6
Trigrahi yogam
Trigrahi Yogam: 120 యేళ్ల తర్వాత శని, శుక్ర-సూర్యుల అరుదైన త్రిగ్రహి యోగం.. ఈ 4 రాశులకు భారీ కెరీర్ లాభాలు..!
8th pay commission: ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు పై చర్చ మొదలు..!
5
8th Pay Commission
8th pay commission: ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు పై చర్చ మొదలు..!
India vs Namibia: టీ20 ప్రపంచకప్‌లో నమీబియాపై టీమిండియా రికార్డు విజయం.. మెరిసిన ఇషాన్‌, పాండ్యా
6
India vs Namibia Highlights
India vs Namibia: టీ20 ప్రపంచకప్‌లో నమీబియాపై టీమిండియా రికార్డు విజయం.. మెరిసిన ఇషాన్‌, పాండ్యా
Cobra Video: జస్ట్ మిస్.. ఆ కోబ్రా కాటేసి ఉండేది.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్య అవుతారు!

 Cobra Video Watch Here: ప్రస్తుతం చాలామంది అడవుల్లో నుంచి జనావాసాలకు సమీపంలోకి వచ్చే పాములను రెస్క్యూ చేసి అడవుల్లో వదిలి పెడుతున్నారు. ఈ సమయంలో స్నేక్ క్యాచర్స్ క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది ప్రాణాలకు తెగించి మరి అత్యంత పెద్ద ప్రమాదకరమైన పాములను కూడా పట్టుకుంటున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో కాటేయడానికి ప్రయత్నించిన పాముల నుంచి కూడా ఎంతో చాకచక్యంగా తప్పించుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటనాలకు సంబంధించిన అనేక వీడియోలు మనం సోషల్ మీడియాలో తరచుగా చూస్తూ ఉంటారు. తాజాగా కూడా ఓ వీడియోలో ఇదే ఘటన రిపీట్ అయింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో.. ఓ స్నేక్ క్యాచర్ అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాముని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న సందర్భంలో.. అది వెనక్కి తిరిగి కాటేయడానికి ప్రయత్నించడం మీరు వీడియోలో చూడొచ్చు.. అయితే, ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు కానీ.. నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఓ ప్రాంతంలో జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఓ వన్యప్రాణి సంరక్షకుడు సమాచారం మేరకు.. ఘటన స్థలానికి వెళ్ళాడు.. అక్కడ ఆయన ప్రమాదకరమైన నాకు పామును గుర్తించి.. దానిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించే సమయంలో ఇది జరిగింది..

ఈ వీడియోలో ఆ ప్రమాదకరమైన నాగుపాము ఒకచోట ఉండడం.. అది కెమెరా వైపు చూస్తూ ఉండడం దాని వెనక ఆ వ్యక్తి పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించడం మీరు చూడొచ్చు.. అయితే, ఇదే సమయంలో ఆ భావం ఒక్కసారిగా అతని వైపు తిరిగి.. దాని తోకను పట్టుకున్న అతని చేతిపై కాటేసేందుకు ప్రయత్నించింది. దీనిని ముందుగానే భావించిన అతను.. వెంటనే ఎంతో జాగ్రత్తని వదిలిపెట్టి చేతులు పైకి చాచాడు.. దీంతో ఆ పాము కాటు బారి నుంచి అతను తప్పించుకోగలిగాడు..

 
 
 
 
 

Also Read: Cobra Hood Video: వామ్మో.. ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో పడగ విప్పిన నాగుపాము.. వీడియో ఇదే చూడండి..

ఇలాంటి ఘటనలు అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి.. కాబట్టి వన్యప్రాణి సంరక్షకులు పాములను పట్టుకునే సమయంలో ఒకటికి రెండుసార్లు చూస్తూ పట్టుకోవడం మేలని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో పాముకాటుకు గురై తీవ్ర గాయాల పాలైన వారు కూడా ఉన్నారు.. కాబట్టి పాములను పట్టుకునే క్రమంలో ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉంటూ.. వాటిని రక్షించడం మంచిది.. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోని చూసిన చాలామందికి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు తమ అభిప్రాయాలు కామెంట్లలో వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Also Read: Cobra Hood Video: వామ్మో.. ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో పడగ విప్పిన నాగుపాము.. వీడియో ఇదే చూడండి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

  

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Cobra VideoCobra Video NewsKing Cobra VideoCobra video viralBiggest King Cobra Video

Trending News