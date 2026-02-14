Cobra Video: జస్ట్ మిస్.. ఆ కోబ్రా కాటేసి ఉండేది.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్య అవుతారు!

Cobra Video Watch Here: ప్రస్తుతం చాలామంది అడవుల్లో నుంచి జనావాసాలకు సమీపంలోకి వచ్చే పాములను రెస్క్యూ చేసి అడవుల్లో వదిలి పెడుతున్నారు. ఈ సమయంలో స్నేక్ క్యాచర్స్ క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది ప్రాణాలకు తెగించి మరి అత్యంత పెద్ద ప్రమాదకరమైన పాములను కూడా పట్టుకుంటున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో కాటేయడానికి ప్రయత్నించిన పాముల నుంచి కూడా ఎంతో చాకచక్యంగా తప్పించుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటనాలకు సంబంధించిన అనేక వీడియోలు మనం సోషల్ మీడియాలో తరచుగా చూస్తూ ఉంటారు. తాజాగా కూడా ఓ వీడియోలో ఇదే ఘటన రిపీట్ అయింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో.. ఓ స్నేక్ క్యాచర్ అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాముని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న సందర్భంలో.. అది వెనక్కి తిరిగి కాటేయడానికి ప్రయత్నించడం మీరు వీడియోలో చూడొచ్చు.. అయితే, ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు కానీ.. నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఓ ప్రాంతంలో జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఓ వన్యప్రాణి సంరక్షకుడు సమాచారం మేరకు.. ఘటన స్థలానికి వెళ్ళాడు.. అక్కడ ఆయన ప్రమాదకరమైన నాకు పామును గుర్తించి.. దానిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించే సమయంలో ఇది జరిగింది..
ఈ వీడియోలో ఆ ప్రమాదకరమైన నాగుపాము ఒకచోట ఉండడం.. అది కెమెరా వైపు చూస్తూ ఉండడం దాని వెనక ఆ వ్యక్తి పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించడం మీరు చూడొచ్చు.. అయితే, ఇదే సమయంలో ఆ భావం ఒక్కసారిగా అతని వైపు తిరిగి.. దాని తోకను పట్టుకున్న అతని చేతిపై కాటేసేందుకు ప్రయత్నించింది. దీనిని ముందుగానే భావించిన అతను.. వెంటనే ఎంతో జాగ్రత్తని వదిలిపెట్టి చేతులు పైకి చాచాడు.. దీంతో ఆ పాము కాటు బారి నుంచి అతను తప్పించుకోగలిగాడు..
Also Read: Cobra Hood Video: వామ్మో.. ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో పడగ విప్పిన నాగుపాము.. వీడియో ఇదే చూడండి..
ఇలాంటి ఘటనలు అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి.. కాబట్టి వన్యప్రాణి సంరక్షకులు పాములను పట్టుకునే సమయంలో ఒకటికి రెండుసార్లు చూస్తూ పట్టుకోవడం మేలని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో పాముకాటుకు గురై తీవ్ర గాయాల పాలైన వారు కూడా ఉన్నారు.. కాబట్టి పాములను పట్టుకునే క్రమంలో ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉంటూ.. వాటిని రక్షించడం మంచిది.. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియోని చూసిన చాలామందికి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు తమ అభిప్రాయాలు కామెంట్లలో వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
