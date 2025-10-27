Cobra Vs Mongoose: నడిరోడ్డుపై భీకర యుద్ధం..పాము-ముంగిస పోరాటంలో గెలుపు ఎవరిదో చూడండి!

Cobra Mongoose Fight Video: సోషల్మీడియాలో నిత్యం వందలాది వీడియోలు ట్రెండ్ అవుతుంటాయి. అందులో పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు తెగ ట్రెండ్ అవుతుంటాయి. అలాంటి ఓ పాము వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. రోడ్డుపై నడుస్తున్న కోబ్రాపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న ముంగిస వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.
రాజస్థాన్లోని పిపాల్ఖంట్ గ్రామంలోని ఒక రోడ్డుపై ఈ సంఘటన జరిగింది. వైరల్ వీడియో ప్రకారం.. ఖాళీ రోడ్డుపై బుసలు కొడుతూ ముందుకు జారుతున్న ఒక నల్లత్రాచు పాము కనిపించింది. సమీపంలోని పొదల్లో ఉన్న ఒక ముంగిస పామును గుర్తించి దానిపై దాడి చేయడానికి దాని వైపుకు పరుగెత్తింది. రోడ్డుపై ఉన్న పామును, ముంగిసను చూసిన వాహనదారులు వెంటనే తమ వాహనాలను ఆపారు.
ఇంతలో ఆ ముంగిస పాముపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించింది. దానిని గమనించిన వ్యక్తులు బిగ్గరగా కేకలు వేసి పామును కాపాడటానికి ప్రయత్నించారు. మరికొందరు రాళ్లతో ముంగిసను తరిమికొట్టారు. దీంతో ఆ పాము నెమ్మదిగా అక్కడి నుంచి పొదల్లోకి వెళ్లిపోయింది. అక్కడి స్థానికులు ఈ అద్భుతమైన దృశ్యాలను తమ సెల్ఫోన్లలో రికార్డ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేశారు. దీంతో ఈ వీడియో ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్లో ఉంది.
ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు తమదైన రీతిలో కామెంట్ బాక్స్లను నింపుతున్నారు. ఇంకొంచెంసేపు వేచి ఉంటే, పాము, ముంగిస మధ్య జరిగిన అద్వితీయ యుద్ధాన్ని చూడగలిగేవారు. ఒక యూజర్ మంచి సన్నివేశాన్ని మిస్ అయ్యారని కామెంట్ చేశారు. మరొక యూజర్ "నాగ దేవత ప్రాణాలను కాపాడిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు" అని కామెంట్ చేశారు. ఈ విధంగా, అందరూ తమ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో వ్యక్తం చేశారు.
