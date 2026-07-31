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Gulabi Sadi పాటకి స్టేజ్‌ను షేక్ చేసిన బ్యూటీ.. వీడియో చూశారా?

College Student Dance Viral Video: ఓ యువతి గులాబీ సాడీ (Gulabi Sadi) సాంగ్‌కి డ్యాన్స్‌ చేసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఆ యువతి డ్యాన్స్‌ను చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 31, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:14 PM IST
Gulabi Sadi పాటకి స్టేజ్‌ను షేక్ చేసిన బ్యూటీ.. వీడియో చూశారా?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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