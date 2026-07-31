College Student Dance Viral Video: కాలేజ్ జీవితం అంటేనే ఉత్సాహం, సరదా, మరుపురాని జ్ఞాపకాలు.. ఇక క్యాంపస్లో ఏదైనా ఈవెంట్, ఫ్రెషర్స్ డే లేదా వార్షికోత్సవం వచ్చిందంటే చాలు.. విద్యార్థుల సంతోషానికి అవధులు ఉండవు.. తమలో ఉన్న ఆనందాన్ని వేదికపై సందడి చేయడానికి ఇదొక అద్భుతమైన అవకాశంగా భావిస్తారు. తాజాగా ఇలాంటి ఒక కాలేజ్ ఈవెంట్కు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఒక విద్యార్థిని చేసిన అద్భుతమైన డాన్స్కు ఇప్పుడు వైరల్గా మారాయి. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో ఇది ఒకటి.. ఒక కళాశాల విద్యార్థిని ఇటీవల ఎంతో వైరల్ అయిన మరాఠీ-పాప్ లవ్ సాంగ్ గులాబీ సాడీ (Gulabi Sadi) పాటపై ఊపేసే రేంజ్లో డాన్స్ వేసింది. పాట ప్రారంభం కాగానే.. ఆ విద్యార్థిని ఎంతో అద్భుతంగా స్టేజ్ పైకి వచ్చి.. తన డ్యాన్స్ను మొదలుపెట్టడం మీరు చూడొచ్చు.. ఆమె ఇచ్చిన అద్భుతమైన ఎక్స్ప్రెషన్స్, డైనమిక్ ఎనర్జీకి అక్కడున్న వారు కేకలు వేశారు.
డ్యాన్స్ చేస్తున్నంత వరకు ఆ విద్యార్థిని ఎనర్జీ ఎక్కడా తగ్గకపోవడం ఈ డాన్స్ ప్రధాన విశేషంగా భావించవచ్చు. పాట ట్యూన్కు అనుగుణంగా ఆమె చేసిన ప్రతి మూవ్మెంట్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. కేవలం డాన్స్ చేయడమే కాకుండా ముఖంలోఎక్స్ప్రెషన్స్తో ఆ పాటను జీవించేలా చేసింది.. సభలో ఉన్న తోటి విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు సైతం ఆమె పర్ఫార్మెన్స్కు ఫిదా అయిపోయి నిలబడి చప్పట్లు, ఈలలతో ప్రోత్సహించడం మీరు చూడొచ్చు.. చాలామంది తమ మొబైల్ ఫోన్లలో ఈ డ్యాన్స్ను రికార్డ్ చేసి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లలో షేర్ చేశారు.
ఈ వీడియో ఇన్స్టాగ్రామ్తో పాటు ఇతర సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది. అతి తక్కువ సమయంలోనే లక్షలాది వ్యూస్, వేలాది లైకులతో దూసుకుపోతోంది. ఇలాంటి ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభించాలి.. ఎక్స్ప్రెషన్స్ మాత్రం వేరే లెవెల్.. నిజమైన టాలెంట్ అంటే ఇదే.. అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఒక వ్యక్తిలో ప్రతిభ, ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే.. అది ప్రపంచానికి తెలియడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టదని ఈ వీడియో మరోసారి నిరూపించింది.
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