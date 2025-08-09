Video Viral: వీడెం పోలీసు బాబోయ్.!. చోరీ చేసిన కారులో లేడీ దొంగతో పచ్చిగా శృంగారం.. వీడియో ఇదే..

cop mating with lady thief in stolen car video: ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది పోలీసులు మరీ నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. సాధారణంగా తమకు అన్యాయం జరిగిందని ఎవరైన పోలీసుల దగ్గరకు వెళ్తారు. కానీ కొంత మంది ఖాకీచకులు మాత్రం మహిళల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ధైర్యం చెప్పి, అండగా ఉండాల్సిన వాళ్లే నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. మొత్తంగా అసలు.. పోలీసులంటేనే అసహ్యం కలిగేలా కొంతమంది ప్రవర్తిస్తున్నారు. కొందరు ఇలాంటి పనులు చేసిన కూడా అందరి మీద చెడు ప్రభావం పడుతుంది.
Footage of San Diego Police Department officer Anthony Hair being found alone in the back seat of a cop car with a female suspect who told him she was “down to f**k”.
Hair drove down a residential street and turned off both his car and bodycam.
Less than 30 minutes later, Hair… pic.twitter.com/B3TbATCBgp
అందరు అలాంటి వారే అని ముద్ర పడుతుంది. ఈక్రమంలో యూఎస్ లోని కాలీఫోర్నియాలో గతంలో చోటు చేసుకున్న ఘటనకు చెందిన వీడియో మరోసారి నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తొంది. పోలీసు అక్కడున్న కార్లను తనిఖీలు చేస్తున్నాడు. ఇంతలో ఒక లేడీ కారుతో అక్కడకు వచ్చింది. తనీఖీ చేయగా అదిచోరీ చేసిన కారు అని విషయం తెలిసిపోయింది. దీంతో ఆమెను ఆ అధికారి తనదైన శైలీలో విచారించాడు. ఆమె చూసేందుకు చాలా అందంగా ఉంది.
మరీ ఆమెను చూసి టెంప్ట్ అయ్యాడో ఏంటో కానీ.. ఆమెతో చోరీ చేసిన కారు ఎక్కి డోర్ లాక్ చేసుకున్నాడు. చాలా సేపు కారులోనే ఇద్దరు రాసలీలల్లో మునిగితేలారు. ఈ క్రమంలో సదరు అధికారి రోడ్డుపక్కన కారులో లేడీ దొంగతో శృంగారంలో పాల్గొన్నట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తొంది. మొత్తంగా అక్కడున్న వారు.. కొంత మంది ఈ ఘటనపై ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
అయితే.. రంగంలోకి దిగిన అధికారులు ఆమెను విచారించగా.. అసలు విషయం చెప్పింది. కానీ అతను మాత్రం ఆమెను కొన్ని ప్రశ్నలు వేసినట్లు విచారణలో భాగంగా కారులో ఎక్కగానే డోర్ లాక్ అయ్యిందని చెప్పాడు. కానీ పోలీసులు.. మాత్రం కారులో పలు ప్రదేశాలలో వీర్యం ఉండటాన్ని గమనించారు. దీన్ని ల్యాబ్ కు తరలించారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనకు చెందిన పాత వీడియో మాత్రం మరోసారి వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. గతంలో ఇది యూఎస్ లో పెద్దదుమారం రాజేసింది.
