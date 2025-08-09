English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: వీడెం పోలీసు బాబోయ్.!. చోరీ చేసిన కారులో లేడీ దొంగతో పచ్చిగా శృంగారం.. వీడియో ఇదే..

cop mating with lady thief in california:  పోలీసు అధికారి బరితెగించి మరీ ప్రవర్తించారు. రోడ్డుపక్కన చోరీ చేసిన కారులో లేడీ దొంగను భయపెట్టి లొంగ దీసుకున్నాడు.  గతంలో జరిగిన ఈ వీడియో ప్రస్తుతం మరోసారి నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 9, 2025, 07:37 PM IST
  • రెచ్చిపోయిన పొలీసు..
  • కారులోనే దొంగతో రోమాన్స్..

Trending Photos

iQOO Z10 5G మొబైల్ కేవలం రూ.1,448కే.. అమెజాన్‌ గోల్డెన్‌ ఆఫర్‌.. డొంట్‌ మిస్‌..
6
Iqoo Z9
iQOO Z10 5G మొబైల్ కేవలం రూ.1,448కే.. అమెజాన్‌ గోల్డెన్‌ ఆఫర్‌.. డొంట్‌ మిస్‌..
Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
5
Happy Varalakshmi Vratham
Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
Raksha Bandhan Wishes: అద్భుతమైన మీ ఆత్మీయులకు ఇలా రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.. HD ఫొటోలు
6
Raksha Bandhan 2025 Wishes
Raksha Bandhan Wishes: అద్భుతమైన మీ ఆత్మీయులకు ఇలా రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.. HD ఫొటోలు
Happy Raksha Bandhan: హ్యాపీ రక్షా బంధన్ విషెస్, HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..
9
Happy Rakhi
Happy Raksha Bandhan: హ్యాపీ రక్షా బంధన్ విషెస్, HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..
Video Viral: వీడెం పోలీసు బాబోయ్.!. చోరీ చేసిన కారులో లేడీ దొంగతో పచ్చిగా శృంగారం.. వీడియో ఇదే..

cop mating with lady thief in stolen car video: ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది పోలీసులు మరీ నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. సాధారణంగా తమకు అన్యాయం జరిగిందని ఎవరైన పోలీసుల దగ్గరకు వెళ్తారు. కానీ కొంత మంది ఖాకీచకులు మాత్రం మహిళల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ధైర్యం చెప్పి, అండగా ఉండాల్సిన వాళ్లే నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. మొత్తంగా అసలు.. పోలీసులంటేనే అసహ్యం కలిగేలా కొంతమంది ప్రవర్తిస్తున్నారు. కొందరు ఇలాంటి పనులు చేసిన కూడా అందరి మీద చెడు ప్రభావం పడుతుంది.

 

అందరు అలాంటి వారే అని ముద్ర పడుతుంది.  ఈక్రమంలో యూఎస్ లోని కాలీఫోర్నియాలో గతంలో చోటు చేసుకున్న ఘటనకు చెందిన వీడియో మరోసారి నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తొంది.   పోలీసు అక్కడున్న కార్లను తనిఖీలు చేస్తున్నాడు. ఇంతలో ఒక లేడీ కారుతో అక్కడకు వచ్చింది. తనీఖీ చేయగా అదిచోరీ చేసిన కారు అని విషయం తెలిసిపోయింది. దీంతో ఆమెను ఆ అధికారి తనదైన శైలీలో విచారించాడు. ఆమె చూసేందుకు చాలా అందంగా ఉంది.  

మరీ ఆమెను చూసి టెంప్ట్ అయ్యాడో ఏంటో కానీ.. ఆమెతో చోరీ చేసిన కారు ఎక్కి డోర్ లాక్ చేసుకున్నాడు. చాలా సేపు కారులోనే ఇద్దరు  రాసలీలల్లో మునిగితేలారు. ఈ క్రమంలో సదరు అధికారి రోడ్డుపక్కన కారులో లేడీ దొంగతో శృంగారంలో పాల్గొన్నట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తొంది. మొత్తంగా అక్కడున్న వారు.. కొంత మంది ఈ ఘటనపై ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

Read more: Video Viral: పిచ్చి పరాకాష్టకు చేరడం అంటే ఇదే.!. కెనాల్‌లోకి హగ్ చేసుకుని మరీ దూకిన జంట.. వీడియో వైరల్..

అయితే.. రంగంలోకి దిగిన అధికారులు ఆమెను విచారించగా.. అసలు విషయం చెప్పింది. కానీ అతను మాత్రం ఆమెను కొన్ని ప్రశ్నలు వేసినట్లు విచారణలో భాగంగా కారులో ఎక్కగానే డోర్ లాక్ అయ్యిందని చెప్పాడు. కానీ పోలీసులు.. మాత్రం కారులో పలు ప్రదేశాలలో వీర్యం ఉండటాన్ని గమనించారు. దీన్ని ల్యాబ్ కు తరలించారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనకు చెందిన పాత వీడియో మాత్రం మరోసారి  వైరల్గా మారింది.   దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. గతంలో ఇది యూఎస్ లో పెద్దదుమారం రాజేసింది. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

Video ViralPolice mating with lady thiefcop mating with lady thiefTrending Videocalifornia news

Trending News