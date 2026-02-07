English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Video Viral: అయ్యో పాపం.. రైల్వేస్టేషన్ లో భార్యతో ఫైటింగ్.. ఏకంగా భర్త అందరి ముందే.. షాకింగ్ వీడియో..

couple arguments in railway station: రైల్వే స్టేషన్ లో దంపతులు ఫైటింగ్ కు దిగారు. అంతే కాకుండా ఒకరిని మరోకరు  తిట్టుకున్నారు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్ లు కొంత మందిఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తుంగా మరికొంత మంది మాత్రం సీరియస్ గా మాట్లాడుకుంటున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 7, 2026, 09:34 PM IST
  • పబ్లిక్ గా కొట్టుకున్న భార్యభర్తలు..
  • వీడియో వైరల్..

Couple argue at railway station video viral: ఇటీవల భార్యభర్తలకు చెందిన ఘటనలు నెట్టింట ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ప్రతిరోజు కూడా భార్య భర్తలు ఒకర్ని మరోకరు హత్యలు చేసుకొవడం లేదా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడటం వంటి ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. దీంతో చాలా మంది  అసలు పెళ్లంటే దూరంగా పారిపోతున్నారు. పెళ్లి చేసుకుని అన్యోన్యంగా ఉండాల్సింది పోయి ఒకర్ని మరోకరు హత్యలు చేసుకొవడం, సుపారీ గ్యాంగ్ తో చంపుకొవడం వంటివి చేస్తున్నారు. ఒకప్పుుడు గొడవలు ఏదైన ఘటనలు ఉంటే  భార్యభర్తలు నాలుగు గోడల మధ్య మాట్లాడుకుని సమస్యల్ని పరిష్కరించుకునే వారు. కానీ ఇప్పుుడు మాత్రం దీనికి భిన్నంగా ఉంటున్నారు.

ప్రతిరోజు కూడా దంపతులు చిన్న చిన్న విషయాలకు చంపుకొవడం లేదా చంపడం వంటివి చేస్తున్నారు.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం భార్యభర్తలు పబ్లిక్ గానే గొడవలు పడుతున్నారు. రోడ్డు మీద దాడులు చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇద్దరు జంట రైల్వేస్టేషన్ లో వాగ్వాదం చేసుకుంటున్న ఒక వీడియో నెట్టింట తెగ హల్ చల్ గా మారింది. 

 రైల్వేస్టేషన్ లో ఇద్దరు భార్యభర్తలు ఒకరితో మరోకరు వాగ్వాదంకు దిగారు. ఇద్దరి మధ్య అసలు ఏమైందో కానీ.. తిట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత భర్త కోపంతో రెచ్చిపోయి తన రెండు చెప్పులు తీసుకుని పబ్లిక్ గా రెండు చెంపలు వాయించుకున్నాడు. దీంతో అక్కడి వారుషాక్ అయ్యారు. వారికి నచ్చచెప్పుతున్న వారు తగ్గలేదు.అతగాడి భార్య సైతం తన భర్తకు చివరకుదగ్గరకు వచ్చి అందరు చూస్తున్నారని చెప్పింది. దీంతో మరింత కోపంగా నన్ను కొట్టు అంటూ ఆమెపైన రివర్స్ గా కోపంలో అరిచాడు.

Read more: Video Viral: ప్రియురాలితో మెట్రో స్టేషన్‌లో కొడుకు.. కన్నతల్లి చేసిన పనికి నెటిజన్లు ఫిదా.. వీడియో వైరల్..

ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఏదైన బేధాభిప్రాయాలు ఉంటే నాలుగు గోడల మధ్య చూసుకొవాలని కానీ ఈ గొడవలు ఏంటని నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మొత్తంగా దంపతుల ఫైటింగ్ కాస్త నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Video Viralcouple argue in railway stationsocial mediaMan angry on his wifeFamily Dispute

