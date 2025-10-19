English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Couple Romance Video: ఓర్నీ.. ఇది మెడిటేషనా..?..శృంగారమా..?.. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్న వీడియో..

Couple Romance Video: ఓర్నీ.. ఇది మెడిటేషనా..?..శృంగారమా..?.. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్న వీడియో..

couple romance while meditation: చుట్టుపక్కల ఉన్న వారంతా సీరియస్ గా మెడిటేషన్ చేస్తున్నారు. కానీ ఈ జంట మాత్రం రొమాన్స్ లో లీనమయ్యారు. మరీ  ఇదెక్కడి యోగాసనం అని నెటిజన్లు మండి పడుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 19, 2025, 03:21 PM IST
  • మెడిటేషన్ చేస్తు రొమాన్స్..
  • వీడియోపై నెట్టింట దుమారం..

Couple Romance Video: ఓర్నీ.. ఇది మెడిటేషనా..?..శృంగారమా..?.. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్న వీడియో..

Couple doing romance while meditation video: ఇటీవల కొంత మంది యువతీ, యువకులు బరి తెగించి ప్రవర్తిస్తున్నారు. అసలు నాలుగు గోడల జీవిత భాగస్వామితో చేయాల్సిన పనుల్ని పబ్లిక్ గా చేస్తున్నారు. కొంత మంది బైక్ ల మీద, కార్లలో, పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లో, మెట్లో రెచ్చిపోయి నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.

ఇలాంటి క్రమంలో వీరి ప్రవర్తన చూస్తుంటే మరీ నీచంగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం కొంత మంది ప్రవర్తన చూస్తుంటే అసలు ఇలా తయారయ్యారెంట్రా అని ప్రజలు షాక్ అవుతున్నారు. మొత్తంగా ఎక్కడవీలైతే అక్కడ తమ కామ కోరికలు తీర్చుకుంటున్నారు. ఇలాంటి వీడియోలు ఇటీవల ఎక్కువగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి. నెటిజన్లు వీటిపై ఫైర్ అవుతున్నారు. తాజాగా.. ఒక జంట మెడిటేషన్ హల్ లో పబ్లిక్ గా రోమాన్స్ కు దిగారు. 

వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక జంట మెడిటేషన్ చేస్తున్నారు . మరీ అందరిలా మెడిటేషన్ అంటే.. అనులోమం, విలోమం ప్రాణాయమం చేస్తారు. అంతే కాకుండా.. గాలిని పీలుస్తు, వదులుతుంటారు. ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం. ఈ క్రమంలో ఒక జంట మాత్రం వెరైటీగా ఒకరి ఒళ్లో మరోకరు కూర్చుని మెడిటేషన్ చేసుకుంటున్నారు.

వీరి చుట్టుపక్కల ఇతరులు కూడా వారి వారి ప్లేస్ లలో కూర్చుని మెడిటేషన్ చేస్తున్నారు. మరీ వీరు చేస్తుంది ఏ ఆసనమో తెలీదు కానీ.. మొత్తంగా అందరి ముందు మెడిటేషన్ ప్రదేశంలో రొమాంటిక్ ఫోజ్ లో కూర్చున్నాడు.   మరీ అదేంటో కానీ చుట్టుపక్కల వారు కూడా వీరిని వెరైటీగా చూస్తున్నారు.

ఒత్తిడిని ఇలా కూడా దూరం చేసుకుంటారా..?..అని షాక్ అవుతున్నారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి దిక్కుమాలిన చర్య అంటూ వీరిపై మండిపడుతున్నారు.

 

Couple romanceMeditationVideo ViralCouple hugsRomance Video

