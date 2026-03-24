Video Viral: ఇదెక్కడి యవ్వారం మావా..?.. అచ్చం జంట నాగుల్లా పెనవేసుకుని ఫోటో షూట్.. వీడియో వైరల్..

Couple Pre wedding photo shoot like snakes mating video: ఇటీవల కొంత మంది జంటఫెమస్ అయ్యేందుకు నానా పాట్లు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఫోటో షూట్లు, రీల్స్ చేస్తు లేని పోనీ రచ్చకు కారణం అవుతున్నారు. డెంజరస్ ప్రదేశాలకు వెళ్లి రీల్స్ చేసుకుంటున్నారు. జంతువులు, ఎత్తైన ప్రదేశాలు, కొండ ప్రాంతాల దగ్గరకు వెళ్లి రీల్స్ చేసుకుంటున్నారు. మరికొంత మంది పెళ్లి చేసుకునే జంట తమ పైత్యంను చూపిస్తున్నారు. రీల్స్, వీడియోలు, ఫోటో షూట్ లు చాలా ఛెండాలంటా తీసుకుంటున్నారు. కొన్నిసార్లు బురద నీళ్లలో, పెళ్లికాకుండానే హద్దులు దాటి రొమాన్స్ లు చేసుకుంటు ఫోటో షూట్ లు చేసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు రోజు వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
ముఖ్యంగా కొంత మంది ఈ విధంగా కాంట్రవర్సీలుగా వీడియోలు తీసుకుని సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక జంట నాగు పాముల్లా కాస్ట్యూమ్ లు వేసుకున్నారు.
నాగిన్, నాగరాజుల దుస్తులు వేసుకుని మరీ అచ్చం ఒకర్ని మరోకరు పెనవేసుకుని ఫోటో షూట్ కు దిగారు. గాఢంగా పెనవేసుకుని, పాములు ఎలాగైతే ఒకదానికి మరోకటి పెనవేసుకుంటుందో అలానే వీరిద్దరుకూడా హత్తుకుని మరీ ఫోటోషూట్ చేసుకున్నారు.
తమ పైత్యంను వీడియో తీసుకునిమరీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి విడ్డూరం అంటూ నోరెళ్ల బెడుతున్నారు. ఇటీవల కొంత మంది ఫోటో షూట్ లో పడి తమ ప్రాణాలు సైతం పొగొట్టుకుంటున్నారు. ఎన్నిమార్లు చెప్పిన తమ అలవాట్లను మార్చుకోలేకపోతున్నారు.ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం వీరి ఫోటో షూట్ నెట్టింట దుమారంగా మారింది.