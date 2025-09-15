English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Couple Romance Video: ఏంట్రా.. ఓయో అనుకున్నారా..?.. రన్నింగ్ ట్రైన్‌లో పబ్లిక్‌గా జంట రొమాన్స్.. వీడియో వైరల్..

Lovers Romance in Running Train: ఇద్దరు కదులుతున్న ట్రైన్ లో రొమాన్స్ లకు దిగారు. అంతే కాకుండా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, హగ్ చేసుకుంటూ కామక్రీడల్లో మునిగితెలుతున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 15, 2025, 03:02 PM IST
  • ట్రైన్ లో జంట పాడుపనులు..
  • వీడియో వైరల్..

Couple Romance Video: ఏంట్రా.. ఓయో అనుకున్నారా..?.. రన్నింగ్ ట్రైన్‌లో పబ్లిక్‌గా జంట రొమాన్స్.. వీడియో వైరల్..

Couple Romance in Running Train video: ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది యువతీ, యువకులు మరీ నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. పబ్లిక్ గా పాడుపనులు చేస్తున్నారు. రన్నింగ్ బైక్ లు, కార్లు, మెట్రోలు మొదలైన ప్రదేశాల్లో ముద్దులు పెట్టుకుంటు, హగ్ లు ఇచ్చుకుంటూ కామక్రీడల్లో మునిగితెలుతున్నారు. ఎవరైన చూస్తున్నారు అన్న కనీసం ఇంగితం కూడా లేకుండా బరితెగించి ప్రవర్తిస్తున్నారు.

కొంత మంది అమ్మాయిలు కూడా అబ్బాయిల్ని మరింత రెచ్చగొడుతూ వారి పనుల్ని కమాన్.. కమాన్ అన్నట్లు తెగ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. దీంతో సమాజంలో కొంత మంది ప్రవర్తన చూస్తే మరీ జుగుప్సాకరంగా ఉంటున్నాయి. కొంత మంది చెట్ల వెంబడి, సందుల్లో , చివరకు ట్రైన్ లలో బాత్రూమ్ లలో కూడా రోమాన్స్ లకు దిగుతున్నారు.

ఈ క్రమంలో ఇటీవల రన్నింగ్ ట్రైన్ లలో యువతీ, యువతులు రెచ్చిపోయి రాసలీలలు చేసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి వీడియోలు అనేకం వైరల్ అయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో మరో వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. 

ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో జంట సీక్రెట్ గా కాదూ.. పబ్లిక్ గానే రొమాన్స్ కు దిగారు. అసలు చుట్టుపక్కన ఎవరైన చూస్తున్నారు.. అన్న కనీసం సిగ్గు కూడా లేకుండా బరితెగించి ప్రవర్తించాడు.

Read more: Wife Attacks Video: అయ్యో.. పాపం.. భర్తను గొడ్డును బాదినట్లు కొడుతున్న మహిళ.!. పొట్ట మీద కూర్చుని మరీ.!. షాకింగ్ వీడియో..

మహిళపై ఆమె భర్త పడుకుని ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, హగ్ చేసుకుంటున్నాడు. మరీ ఆమె కూడా కనీసం అడ్డు చెప్పకుండా కానీయ్.. అన్నట్లు అతన్ని పుష్ చేస్తుంది. వీరి యవ్వారంను అక్కడున్న కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు తిట్టిపోస్తున్నారు. మరీ ఇంత కరువుగా ఉన్నావెంట్రా అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

 

