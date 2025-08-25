Couple Romance Video: నడిరోడ్డు మీద పచ్చిగా రొమాన్స్.!. బైక్ మీద ప్రియురాలిని అలా కూర్చుండబెట్టి మరీ.!. వీడియో వైరల్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 25, 2025, 03:01 PM IST
couple romance on Running bike in gorakhpur uttar pradesh Video: కొంత మంది యువతీ, యువకులు ఇటీవల మరీ బరితెగించి ప్రవర్తిస్తున్నారు. కామంతో రెచ్చిపోయి అడ్డమైన పనులు చేస్తున్నారు. బస్టాండ్ , మెట్రోలు, పబ్లిక్ లు కాదేది కామం తీర్చుకొవడానికి అనర్హం అన్న విధంగా పాడుపనులు చేస్తున్నారు. మరోవైపు కొంత మంది అమ్మాయిలు సైతం.. అబ్బాయిల్ని రెచ్చగొడుతూ కమాన్.. కమాన్.. అంటూ వార్ని మరింతగా టెంప్ట్ చేస్తున్నారు. దీంతో పబ్లిక్ గా పాడుపనులు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనల వల్ల  చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు సిగ్గుతో తలదించుకుంటున్నారు.

ఈ మధ్యన పబ్లిక్ లో రోమాన్స్ లు చేసుకొవడం ట్రెండింగ్ గా మారినట్లు కొంతమంది తెల ఫీల్ అవుతున్నారు. అందుకే రన్నింగ్ బైక్ లు, కారుల మీద పచ్చిగా రాసలీలల్లో మునిగితెలుతున్నారు. మరీ ఘోరంగా బైక్ ల మీదతమ లవర్స్ లను ముందుకు కూర్చొబెట్టుకుని, ఎదురెదురుగా నడి రోడ్డుమీద రాసలీలలు చేసుకుంటూ, ముద్దులు, హగ్ లు చేసుకుంటున్నారు.

 

అసలు.. చుట్టుఉన్న ప్రపంచాన్ని సైతం మర్చిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో అచ్చం ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని గోరఖ్ పూర్ లో ఇలాంటి ఘటన సంభవించింది. గోరఖ్ పూర్ లోని రామ్ గర్తల్ రోడ్డు మీద ఇద్దరుజంట రన్నింగ్ బైక్ మీద రొమాన్స్ చేసుకుంటున్నారు. ఇద్దరు కూడా ఏ మాత్రం తగ్గెదెలా అన్న విధంగా కసిగా రొమాన్స్ చేసుకుంటున్నారు.

Video Viral: రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు.!. గుప్పు గుప్పుమంటూ సిగరెట్‌లు తాగుతూ రీల్స్.. వీడియో వైరల్..

ఆమె కూడా అతనికి ఫుల్ కోపరెట్ చేస్తు, అతడ్ని మరింతగా టెంప్ట్ చేస్తుంది. నాలుగు గోడల మధ్య చేయాల్సి పనుల్ని.. పబ్లిక్ గా చేస్తు.. సిగ్గులేకుండా బరితెగించి ప్రవర్తించారు. మొత్తంగా వీరి యవ్వారంను కారులో వస్తున్న ఒక వ్యక్తి తనఫోన్ లో రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. మరీ  ఏ కరువు ప్రాంతం నుంచి వచ్చారంటూ సెటైర్లు వేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

