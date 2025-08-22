English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cow Calf Video: తిరుమలలో మహాద్భుతం.. నుదుటిపై తిరునామాలతో జన్మించిన ఆవు దూడ.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..

Tirumala Cow Calf Video: శ్రీవారి సన్నిధిలో ఓ ఆవు దూడ నుదుటిపై తిరునామాలతో జన్మించింది. ఇప్పుడు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఇది వేంకటేశ్వరుడి మహిమేనని అంటున్నారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 22, 2025, 01:27 PM IST

Tirumala Cow Calf Video Watch: తిరుమల శ్రీవారి సన్నిధిలో ఓ అద్భుతమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇప్పుడు ఈ అద్భుతమైన ఘటనే తిరుమలలో భక్తులందరినీ ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటూ వస్తోంది. దీనిని ప్రత్యక్షంగా చూసిన వారంతా ఇది శ్రీవారి మహిమేనని అంటున్నారు. నిజానికి అదేంటో తెలుసా? శ్రీవారి సన్నిధానంలో ఓ ఆవు దూడ తలపై తిరునామాలతో జన్మించింది. ఇప్పుడు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఇదంతా చూసిన భక్తులు ఆ వేంకటేశ్వరుడి మహిమేనని అంటున్నారు. సాధారణంగా దూడలు ఒకే రంగులు జన్మిస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఈ దూడ ఏకంగా తిరుమలలో తిరునామాలతో జన్మించడం విశేషం..

ఈ అద్భుతమైన ఘటన తిరుమలలోని భక్తులందరినీ ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది. సోషల్ మీడియాలో ఈ ఘటన చూసిన నేటిజన్స్ ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు.. చాలామంది ఈ ఘటన గురించి తెలుసుకొని దూడను చూడడానికి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడికి తరలివస్తున్నారు. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో కూడా మీరు స్పష్టంగా ఆ దూడ నుదుటిపై తిరునామాలను చూడొచ్చు. అచ్చం శ్రీ వేంకటేశ్వరుడు ఎలాంటి తిరునామాలు కలిగి ఉంటారో.. ఆ దూడకు కూడా అలాంటి  అలాంటి తిరునామాలతో జన్మించడం భక్తులందరినీ ఎంతో ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. 

విష్ణువును సూచించే ఈ తిరునామాలు స్వయంగా ఒక పశువు నుదుటిపై ప్రత్యక్షమవడం చాలా అరుదు అని సోషల్ మీడియాలో అందరూ చర్చించుకుంటున్నారు. ఇలా ఆవు జన్మించడం చాలా శుభ్రమని వేద పండితులు తెలుపుతున్నారు. ఆవు శ్రీవారి అనుగ్రహంతో జన్మించిందని వారు అంటున్నారు. దీంతో భక్తులు ఆవు దగ్గరికి పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకొని ప్రత్యేకమైన పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ దూడను శ్రీవారి ప్రతిరూపంగా భావించి వేద పండితులు కూడా ప్రత్యేకమైన పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు..

ప్రస్తుతం ఈ అరుదైన ఘటన సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా వేంకటేశ్వరుడి మహిమనేనని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కొంతమంది అయితే ఈ వీడియోని చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు.. ఇలాంటి ఘటనలు చాలా అరుదుగా మాత్రమే జరుగుతాయని కొంతమంది కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇక మరికొంతమంది అయితే, సాక్షాత్తు దూడరూపంలో వేంకటేశ్వరుడే మళ్లీ భూమిపై జన్మించారని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు భావిస్తున్నారు.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

