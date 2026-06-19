/Cow Viral Video: పిల్లాడికి ఉయ్యాల ఊపుతున్న గోమాత.. వీడియో వైరల్!

Cow Rocking Cradle Viral Video Watch: గోమాతను మన సాంస్కృతిలో కేవలం జంతువుగా కాకుండా.. అమ్మలా భావించి పూజ చేస్తూ ఉంటాం.. ఆవుకు మనుషుల పట్ల, ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల పట్ల ఉండే ప్రేమ అపారమైందని చెప్పడానికి ఎన్నో పురాణాలకు సంబంధించిన కథలను వినే ఉంటాం.. కానీ తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వింత వీడియో చూస్తే.. ఆ మాటలు అక్షరాల నిజమైన అని నమ్మక తప్పదు.. ఒక మూగ జీవం చూపించిన మాతృ ప్రేమ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వినియోగదారుల హృదయాలను గెలుచుకుంటుంది. అయితే ఈ వీడియోలో ఏముంది? ఇంతలా వైరల్ అవ్వడానికి గల కారణాలేంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
అమ్మతో పోటీగా ఉయ్యాల ఊపుతూ..
వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో ఒక పల్లెటూరి వాతావరణం కనిపిస్తోంది.. అక్కడ ఒక పెద్ద చెట్టుకు కట్టిన ఉయ్యాలను ఒక చిన్నారి ప్రశాంతంగా పడుకొని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ పిల్లాడిని నిద్రపుచ్చడానికి ఒకవైపు అతని తల్లి ఉయ్యాల ఊపుతోంది.. అయితే ఇక్కడే ఒక అద్భుతం జరిగింది.. అక్కడే నిలబడి ఉన్న ఒక ఆవు ఆ చిన్నారిపై తనకున్న ప్రేమను చాటుకుంది. తన నోటితో ఉయ్యాలతాడును పట్టుకొని.. ఆ తల్లితో పోటీగా ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉయ్యాల ఊపడం మీరు క్లియర్ గా చూడొచ్చు.
మూగజీవం చూపిన మాతృప్రేమ..
సాధారణంగా జంతువులకు అంతగా అవగాహన ఉండదని చాలామంది భావిస్తూ ఉంటారు.. కానీ ఈ వీడియోలో ఆవు ప్రవర్తించిన తీరు చూస్తే ఎవరికైనా ఆశ్చర్యం కలగక తప్పదు.. ఆ చిన్నారికి ఎక్కడ తగులుతుందో అన్నట్లుగా చాలా నెమ్మదిగా.. ఎంతో క్రమశిక్షణతో అది ఉయ్యాల ఊపుతున్న దృశ్యాలు చూసి అక్కడున్న వారితో పాటు వీడియో చూస్తున్న సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కూడా ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారు. జంతువుల్లోనూ ఇంతటి ప్రేమ, బంధం ఉంటుందా అని అందరూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు..
సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఫిదా..
ప్రస్తుతం ఈ అరుదైన వీడియో అన్ని సోషల్ మీడియాకు సంబంధించిన ప్లాట్ఫారమ్లలో హల్ చల్ చేస్తోంది. లక్షలాదిమంది ఈ వీడియోను వీక్షించడమే కాకుండా లైక్లతో పాటు షేర్లు కూడా చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా చాలామంది ఈ వీడియో చూసి వారి అభిప్రాయాలను కామెంట్లలో వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు. గోమాత అంటే కేవలం దైవం మాత్రమే కాదు.. కమ్మని అమ్మ ప్రేమకు నిదర్శనం అని ఒకరు కామెంట్ చేయగా.. ఇక మరికొంతమంది ఈ దృశ్యం చూశాక మనసు చాలా ప్రశాంతంగా అనిపించిందని.. మూగ జీవాల ప్రేమ ఎంతో స్వచ్ఛమైన దంటు కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు.. ఏది ఏమైనా ఉయ్యాల ఊపుతున్న ఆవుకి సంబంధించిన వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తోంది..
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