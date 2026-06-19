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Cow Viral Video: పిల్లాడికి ఉయ్యాల ఊపుతున్న గోమాత.. వీడియో వైరల్!

Cow Rocking Cradle Viral Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఈ వీడియోలో ఒక ఆవు పిల్లాడిని ఉయ్యాల ఊపుతున్న దృశ్యాలు మీరు చూడొచ్చు. తల్లితో పాటు ఎంతో నెమ్మదిగా ఆవు కూడా ఉయ్యాల ఊపడం మీరు గమనించవచ్చు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 19, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:38 PM IST
Cow Viral Video: పిల్లాడికి ఉయ్యాల ఊపుతున్న గోమాత.. వీడియో వైరల్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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