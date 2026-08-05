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Video Viral: నిజంగా మిరాకిల్.!. రైలు స్పీడ్‌గా వచ్చి ఢీకొట్టిన ప్రాణాలతో బైటపడ్డ ఆవు.. వీడియో వైరల్..

Train hits cow video: ట్రైన్ పట్టాలపై నడుచుకుంటు వెళ్తున్న ఆవును బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు నిజంగా ఇది మిరాకిల్ అంటూ కామెంట్స్ చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 05, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:58 PM IST
Video Viral: నిజంగా మిరాకిల్.!. రైలు స్పీడ్‌గా వచ్చి ఢీకొట్టిన ప్రాణాలతో బైటపడ్డ ఆవు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: cowtrainaccidentvideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Video Viral: నిజంగా మిరాకిల్.!. రైలు స్పీడ్‌గా వచ్చి ఢీకొట్టిన ప్రాణాలతో బైటపడ్డ ఆవు.. వీడియో వైరల్..
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