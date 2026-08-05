Cow narrowly escaped from train accident video: సోషల్ మీడియాలో తరచుగా అనేక వీడియోలు వైరల్ గా మారుతాయి. కొన్ని వీడియోలు చూసేందుకు చాలా ఫన్నీగా ఉంటే మరికొన్ని వీడియోలు ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటాయి. నార్మల్ గా జంతువులు కొన్నిసార్లు రైలు పట్టాల మీదకు వస్తాయి. దీంతో అనుకొని ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో రైలు పట్టాల మీద కొన్నిసార్లు వాహన దారులు పట్టాల మీదకు వస్తారు. మరికొన్ని సార్లు మూగ జీవాలు సైతం పట్టాల మీదకు వచ్చిన ఘటనలు ఉన్నాయి.
🚨
రైలు గుద్దినా.. ప్రాణాలతో బైట పడిన ఆవు ⚠️
వీడియో వైరల్ pic.twitter.com/jOVNRyUbIT
— UttarandhraNow (@UttarandhraNow) August 5, 2026
ఈ నేపథ్యంలో ఒక షాకింగ్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక ఆవు పట్టాల మీదకు వచ్చింది. ఇంతలో వేగంగా ట్రైన్ అక్కడకు వచ్చింది. చుట్టుపక్కల వారు ఆవును పట్టాల మీద నుంచి పక్కకు వెళ్లేలా దాన్ని బెదరకొట్టారు. కానీ అది మాత్రం నేరుగా ట్రైన్ ముందుకు వచ్చింది. ఇంతలో ట్రైన్ హరన్ మోగించుకుంటూ వచ్చి ఆవును ఢీకొట్టింది. దీంతో అది కాస్త కొంత దూరం లాక్కొని వెళ్లి పక్కకు ఎగిరి పడింది. కానీ ఇక్కడే పెద్ద మిరాకిల్ జరిగింది.
ఆవును ట్రైన్ బలంగా ఢీకొన్న కూడా అది లాక్కెళ్లిన నిముషాల్లోనే అది లేని ఏంచక్కా నెమ్మదిగా పక్కకు వెళ్లిపోయింది. దానికి ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. అక్కడున్న వారు ఈ ఘటన చూసి షాక్ అయ్యారు. అంత స్పీడ్ గా ట్రైన్ ఢీకొన్న తర్వాత కనీసం పలు చోట్ల ఆవుకు గాయాలు కావాలి. కానీ ఎక్కడ ఆవుకు ఒక్క గాయం కూడా అయినట్లు కన్పించలేదు. ఆవు కింద నుంచి లేచి పక్కకు వెళ్లిపోయింది. ఇది చూసిన అక్కడి జనాలు.. ఇది నిజంగా మిరాకిల్ అని ఆవు రెప్పపాటులో పెద్ద ప్రమాదం నుంచి బైటపడిందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.