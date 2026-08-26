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Video Viral: బాబోయ్.. చెరువులో స్నానం చేస్తున్న యువతి.. ఓళ్లో వచ్చి వాలిపోయిన మొసలి.. వీడియో వైరల్..

crocodile attack on woman: చెరువులో దిగిన యువతిపై మొసలి దాడి చేసింది. దీంతో భయంతో ఆమె ఓడ్డుకు పరుగులు పెట్టింది. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 26, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:48 PM IST
Video Viral: బాబోయ్.. చెరువులో స్నానం చేస్తున్న యువతి.. ఓళ్లో వచ్చి వాలిపోయిన మొసలి.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: videoviralI(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Video Viral: బాబోయ్.. చెరువులో స్నానం చేస్తున్న యువతి.. ఓళ్లో వచ్చి వాలిపోయిన మొసలి.. వీడియో వైరల్..
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