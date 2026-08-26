/Video Viral: బాబోయ్.. చెరువులో స్నానం చేస్తున్న యువతి.. ఓళ్లో వచ్చి వాలిపోయిన మొసలి.. వీడియో వైరల్..

Crocodile attacks on girl video viral: సాధారణంగా కొంత మంది చెరువులు, సరస్సులను చూసేందుకు వెళ్తుంటారు. కొన్ని సందర్భాలలో కొంత మంది నీళ్లలోకి దిగుతారు. ఇలాంటి నేపథ్యంలో కొన్నిసార్లు నీళ్లలో మొసళ్లు దాడులు చేస్తాయి. అందుకు కొత్త ప్రదేశాలకు వెళ్లినపుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తారు. నీటిలో మొసలికి పది ఏనుగుల బలం ఉంటుందని చెప్తారు. అందుకే మొసలి నీళ్లలో కన్పిస్తే ఏనుగులు, సింహలు, పెద్ద పెద్ద జంతువులు సైతం దూరంగా వెళ్లిపోతాయి.
ఇలాంటి ఘటనలు మనం రోజు చూస్తుంటాం. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది. దీనిలో చెరువులోస్నానంకు దిగిన ఒక యువతిపై మొసలి దాడి చేసింది. అయితే వెంట్రుక వాసిలో ఆమె దాని నుంచి తప్పించుకుంది.
యువతి స్నానం కోసం చెరువులోకి దిగింది. ఇంకా భలేగా ఉందని పడుకుని నీళ్లలో ఎంజాయ్ చేస్తుంది. ఇంతలో మొసలి ఒకటి ఆమెపైకి దూసుకుని వచ్చింది. చూసేందుకు అది చాలా చిన్నదిగా ఉంది.అయిన కూడా అది రెప్పపాటులో భయంకరంగా యువతిపై దాడి చేసింది. ఈ క్రమంలో ఆమె షాక్ అయి భయంతో నీళ్లలో కింద మీద పడుతూ అక్కడి నుంచి ఓడ్డు మీదకు పారిపోయింది.
మొత్తంగా మొసలి బారి నుంచి బైటపడింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట బాగా వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాబోయ్ వెంట్రుక వాసిలో ప్రమాదంనుంచి బైటపడిందని కామెంట్ లు చేస్తున్నారు.