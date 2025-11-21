Crocodile Vs Python Video: ఆకలితో ఉన్న మోసలిని గెలికిన కొండచిలువ.. ఏం జరిగింది?

Crocodile Vs Python Video Watch Now: మొసళ్లతో పాటు కొండచిలువ రెండు ప్రమాదకరమైన జీవులే.. అందుకే చాలా మంది ఇవి కనిపిస్తేనే చాలు దూరంగా పారిపోతూ ఉంటారు. మోసలి లాంటి జీవి కేవలం నీటిలో మాత్రమే.. ఎక్కువగా దూకుడు ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. బయటికి వస్తే అంతగా యాక్టివ్గా ఉండదు. అయితే, ఈ మొసలికి నీటిలో ఏదైన జంతువు కనిపిస్తే చాలు.. దానికి ఆహారంగా మారిపోవాల్సిందే. అయితే, తాజా ఇలాంటి సంఘటకు సంబంధించిన ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అయితే, దీనికి చూసిన చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
అత్యంత క్రూరమైన జీవుల్లో మొసళ్ళు, కొండచిలువలు రెండు.. వీటిల్లో ఈ రెండు చాలా ప్రమాదకరమైనవే.. అయితే నీటిలో మొసలి ఉన్నప్పుడు పాము కంటే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. కొలనులో ఉండే మొసలిని వేటాడేందుకు కొండచిలువ వెళ్తుంది. అయితే, ఇంతలోనే మొసలి దీనిని గమించి.. దాడి చేసేందుకు దగ్గరి వెళ్తింది. దీంతో ఈ రెండు జీవుల మధ్య అత్యంత భీకర యుద్ధం జరిగింది. ఈ వీడియోలో రెండు ఒకదానికొకటి కొలను దాడి చేసుకోవడం గమనించవచ్చు. ఇలా రెండు భీకరంగా దాడి చేసుకుని చివరిలో ఇందులో కొండ చిలువ పాముకు ఆహారంగా మారింది..
ఈ వీడియోలో కొండచిలువ భారీగానే ఉన్నప్పటికీ.. అయితే, ఈ రెండు ఒకదానికొటి దాడి చేసుకున్నప్పటికీ రెండు గాయపడినప్పటికీ చివరి కొండచిలువ మొసలి చేతుకుని.. చిక్కింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. అయితే, కొండచివ మొసలి నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఎంతో ప్రయత్నం చేసింది. కానీ ఏమాత్రం మొసలి దానిని విడిచిపెట్టకపోవడం చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఓ యూట్యుబ్ ఛానెల్ పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఇతర సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
