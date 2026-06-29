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Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. నాట్యం చేస్తున్న పాముల తోకల్ని లాగుతున్న కాకి.!. ఫన్నీ వీడియో..

cobra dancing video: రెండు పాములు ఒకదానికి మరోకటి పెనవేసుకుని నాట్యం చేస్తున్నాయి. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్య పోతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 29, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:13 PM IST
Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. నాట్యం చేస్తున్న పాముల తోకల్ని లాగుతున్న కాకి.!. ఫన్నీ వీడియో..
Image Credit: videoviral(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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