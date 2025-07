Crpf jawan beaten by kanwariyas in mizapur railway station video: ఉత్తర భారతదేశంలో కన్వార్ యాత్రను ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా శివుడి చిత్రపటాన్ని పల్లకిలో పెట్టుకుని , కావడి భుజంకు పెట్టుకుని కన్వార్ యాత్రికులు ప్రతిఏటా కూడా కొన్ని శివుడు కొలువైన పుణ్య ఆలయాలకు వెళ్తుంటారు. ఎంతో మంది యాత్రికులు దీన్ని పవిత్రంగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా కన్వార్ యాత్ర నేపథ్యంలొ ఉత్తర భారత్లోని పలు స్కూళ్లకు పది రోజుల పాటు ఇప్పటికే బంద్ ను సైతం ప్రకటించాయి. అదే విధంగా ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం కల్గకుండా కన్వార్ యాత్ర కోసం బందో బస్తు చేపట్టారు.

యూపీలోని మీర్జాపూర్ రైల్వేస్టేషన్ లో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. మీర్జాపూర్ రైల్వేస్టేషన్ లో ఒక సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్ మీద కన్వార్ యాత్రికులు రెచ్చిపోయారు. ఆయన మీద పిడిగుద్దులు కురిపించుకుంటూ నీచంగా ప్రవర్తించారు.

In New India even CRPF jawans are not safe as they get beaten up by Kanwariyas at Mirzapur railway station in UP.

But no worries they are peaceful devotees so no arrests only blessings.

BTW waiting for Adityanath to take action against CRPF jawan. pic.twitter.com/pxjt0S6HbV

— Punny (@PunnyBhaiya) July 19, 2025