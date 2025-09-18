Blinkit Delivery Agent Video Viral: ప్రస్తుతం ఆన్లైన్ డెలివరీలు చాలా పెరిగిపోయాయి. అందరూ షాప్స్కి వెళ్లి సామాన్లు కొనడం కంటే ఆన్లైన్లోనే ఎక్కువగా ఆర్డర్ చేస్తున్నారు. పాలు, కూరగాయలు, నిత్యావసర సరుకులు, ఫుడ్ ఇలా అన్నింటినీ.. బిగ్ బాస్కెట్, జెప్టో, బ్లింకిట్ వంటి క్విక్ కామర్స్ యాప్ల ద్వారా ఇంటికే తెప్పించుకుంటున్నారు. ఆర్డర్ పెట్టిన కొద్ది నిమిషాల్లోనే సామాన్లు ఇంటి వద్దకు వచ్చేస్తున్నాయి.
అయితే.. సాధారణంగా డెలివరీ ఏజెంట్లు బైక్, సైకిల్, స్కూటీలో.. మన ఆర్డర్ను తీసుకొచ్చి ఇవ్వడం కామన్. మరీ ఎక్కువ వస్తువులైతే ట్రాలీ ఆటోల్లో తీసుకొస్తుంటారు. అయితే తాజాగా ఓ కస్టమర్.. రాత్రి పూట తనకు కావాల్సిన వస్తువులను బ్లింకిట్లో ఆర్డర్ చేశాడు. అది ఓ 10 నిమిషాలు టైమ్ చూపించడంతో.. అలా బయటకు వచ్చి తన ఆర్డర్ కోసం చూస్తున్నాడు.
ఇంతలో ఓ మహీంద్రా థార్ కారు వచ్చి ఆ కస్టమర్ ఇంటి ముందు ఆగింది. ఎవరా అని చూస్తే.. బ్లింకిట్ డెలివరీ బాయ్. ఇది చూసిన కస్టమర్ షాక్ అయ్యి వెంటనే తన ఫోన్లో వీడియో తీశాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఇక ఈ వీడియోను దివ్యాగ్రూవెజ్ అనే పర్సన్ పోస్ట్ చేసి.. బ్లింకిట్ తమ ఏజెంట్లకు కార్లలో డెలివరీ చేసే రేంజ్లో జీతాలు ఇస్తుందా..? లేదా మహీంద్రా కంపెనీ తమ కార్ల రేట్ను తగ్గించిందా..? అంటూ ఫన్నీగా క్యాప్షన్ పెట్టాడు.
ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. బహుశా ఆ బ్లింకిట్ ఏజెంట్ నెలనెలా EMI కట్టేందుకే పార్ట్టైమ్గా వర్క్ చేస్తున్నాడేమో అంటూ ఓ నెటిజన్ కామెంట్ చేయగా.. సరదా కోసం ఇలా చేస్తుంటారని మరొకరు కామెంట్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.
