Cute Baby Elephant Visits School In Kerala video: సాధారణంగా అడవికి దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో తరచుగా క్రూర జంతువులు వస్తుంటాయి. ఏనుగులు, సింహలు,చిరుతలు రాత్రిపూట బైటకు వస్తుంటాయి. ఇంకా ఏనుగులు కూడా రాత్రిపూట, జనావాసాల్లోకి వస్తుంటాయి. గుంపులు, గుంపులుగా రోడ్లను దాటుతుంటాయి. ఇలాంటి సమయాల్లో కొన్నిసార్లు అవి కూల్గా ఉన్న కూడా మరికొన్ని సార్లు మనుషులపై దాడులు కూడా చేస్తుంటాయి. అందుకే క్రూర జంతువులకు దూరంగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు.
ముఖ్యంగా అడవులకు దగ్గరగా ఉండే ఇళ్లవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని, సీసీటీవీలను ఏర్పాటు చేసుకొవాలని చెబుతుంటారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక ఏనుగు ఏకంగా తన గుంపు నుంచి తప్పింపోయిందో ఏంటో కానీ.. దగ్గరగా ఉన్న స్కూల్ బిల్డింగ్ లోకి ఎక్కింది. గున్నఏనుగును చూడగానే అక్కడి పాఠశాల వాళ్లు వెంటనే డోర్ లను క్లోజ్ చేశారు.
కేరళలోని చెకాడి ప్రాంతంలోని ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అరుదైన ఘటన చోటు చేసుకుంది. కేరళ-కర్ణాటక సరిహద్దులోని పుల్పల్లి అనే గ్రామంచుట్టు దట్టమైన అడవి ఉంంది. అయితే.. స్థానికంగా ఉన్న ఒక స్కూల్ లో ఒక గున్న ఏనుగు వచ్చింది. దాన్ని చూడగానే అక్కడున్న వారు వెంటనే డోర్ లను క్లోజ్ చేశారు. ఆ గున్న ఏనుగు చాలా సేపు డోర్ ల దగ్గర అటు ఇటు చూస్తు వెయిట్ చేసింది.
ఆ తర్వాత మెల్లగా తన దారిన తాను అడవిలోకి వెళ్లిపోయింది. మరీ ఆ ఏనుగు దారి తప్పి వచ్చిందో లేదా ఆ ప్రదేశంలో తినే పదార్థాలు పడేస్తారు. దానివాసన చూస్తు అక్కడకు వచ్చిందో కానీ మొత్తంగా అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలో ఈ ఘటన రికార్డు అయ్యింది.
దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు గున్న ఏనుగు పాపం.. స్కూల్ లో అడ్మిషన్ కోసం వచ్చినట్లుందని ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఏనుగు భలేగా ఉందని కూడా ఫన్నీగా చూస్తు ఈ వీడియోను వైరల్ చేస్తున్నారు.