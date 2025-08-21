English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: అరె వావ్.. అడ్మిషన్ కోసం స్కూల్‌కు వెళ్లిన గున్న ఏనుగు.!. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్న క్యూట్ వీడియో..

Baby Elephant Visits School In Kerala: గున్న ఏనుగు కేరళలోని స్కూల్ కు వెళ్లింది. అక్కడ వారు ఏనుగును చూసి భయంతో ఒక్కసారిగా క్లాస్ రూమ్ డోర్ లు లాక్ చేశారు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 21, 2025, 03:50 PM IST
  • కేరళలో జనావాసాల్లోకి వచ్చిన గున్న ఏనుగు..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Schools Holiday: రేపు మళ్లీ అన్ని పాఠశాలకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఆగస్టులో హాలిడేస్ హవ..!
5
School Holiday Announced Again Tomorrow
Schools Holiday: రేపు మళ్లీ అన్ని పాఠశాలకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఆగస్టులో హాలిడేస్ హవ..!
Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
6
Employees DA
Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
Mokshagna Video: రేవంత్ రెడ్డి కూతురుతో.. బాలకృష్ణ కొడుకు.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో..
5
Mokshagna
Mokshagna Video: రేవంత్ రెడ్డి కూతురుతో.. బాలకృష్ణ కొడుకు.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో..
Pension Scheme: పెన్షన్ తీసుకునే వారికి గుడ్‌న్యూస్!!..అదనపు పింఛనుకు వయస్సు తగ్గించే అవకాశం?
7
Central Govt Pension
Pension Scheme: పెన్షన్ తీసుకునే వారికి గుడ్‌న్యూస్!!..అదనపు పింఛనుకు వయస్సు తగ్గించే అవకాశం?
Video Viral: అరె వావ్.. అడ్మిషన్ కోసం స్కూల్‌కు వెళ్లిన గున్న ఏనుగు.!. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్న క్యూట్ వీడియో..

Cute Baby Elephant Visits School In Kerala video: సాధారణంగా అడవికి దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో తరచుగా క్రూర జంతువులు వస్తుంటాయి. ఏనుగులు, సింహలు,చిరుతలు రాత్రిపూట బైటకు వస్తుంటాయి. ఇంకా ఏనుగులు కూడా  రాత్రిపూట, జనావాసాల్లోకి వస్తుంటాయి. గుంపులు, గుంపులుగా రోడ్లను దాటుతుంటాయి. ఇలాంటి సమయాల్లో కొన్నిసార్లు అవి కూల్గా ఉన్న కూడా మరికొన్ని సార్లు మనుషులపై దాడులు కూడా చేస్తుంటాయి. అందుకే క్రూర జంతువులకు దూరంగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు.

ముఖ్యంగా అడవులకు దగ్గరగా ఉండే ఇళ్లవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని, సీసీటీవీలను ఏర్పాటు చేసుకొవాలని చెబుతుంటారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక ఏనుగు  ఏకంగా తన గుంపు నుంచి తప్పింపోయిందో ఏంటో కానీ.. దగ్గరగా ఉన్న స్కూల్ బిల్డింగ్ లోకి ఎక్కింది. గున్నఏనుగును చూడగానే అక్కడి పాఠశాల వాళ్లు వెంటనే డోర్ లను క్లోజ్ చేశారు. 

కేరళలోని చెకాడి ప్రాంతంలోని ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో  అరుదైన ఘటన చోటు చేసుకుంది.  కేరళ-కర్ణాటక సరిహద్దులోని పుల్పల్లి అనే గ్రామంచుట్టు దట్టమైన అడవి ఉంంది. అయితే.. స్థానికంగా ఉన్న ఒక స్కూల్ లో ఒక గున్న ఏనుగు వచ్చింది. దాన్ని చూడగానే అక్కడున్న వారు వెంటనే డోర్ లను క్లోజ్ చేశారు. ఆ గున్న ఏనుగు చాలా సేపు డోర్ ల దగ్గర అటు ఇటు చూస్తు వెయిట్ చేసింది.

 ఆ తర్వాత మెల్లగా తన దారిన తాను అడవిలోకి వెళ్లిపోయింది. మరీ ఆ ఏనుగు దారి తప్పి వచ్చిందో లేదా ఆ ప్రదేశంలో తినే పదార్థాలు పడేస్తారు. దానివాసన చూస్తు అక్కడకు వచ్చిందో కానీ మొత్తంగా అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలో ఈ  ఘటన రికార్డు అయ్యింది.

Read more: Video Viral: ఇదెక్కడి అరాచకం భయ్యా.. జుట్లుపట్టుకుని, చీరలు లాక్కుంటూ బస్సులో మహిళల ఫైటింగ్‌.. వీడియో వైరల్..

దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు గున్న ఏనుగు పాపం.. స్కూల్ లో అడ్మిషన్ కోసం వచ్చినట్లుందని ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఏనుగు భలేగా ఉందని కూడా ఫన్నీగా చూస్తు ఈ వీడియోను వైరల్ చేస్తున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Elephant VideoCute baby ElephantVideo ViralKerala newsbaby elephant in Kerala school

Trending News