Cute girl playing with snakes rare video goes viral: పాముల వీడియోలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. చిన్న వారి నుంచి పెద్ద వాళ్ల వరకు పాములంటే భయంతో కిలోమీటర్ దూరం పారిపోతారు. పొరపాటున పాము కన్పిస్తే మరోసారి అక్కడకు వెళ్లరు. కోబ్రాలు అడవుల్లో, చెట్లు ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశాల్లో, కొండ గుట్టలలో ఆవాసం చేస్తాయి. అంతే కాకుండా ఇవి చల్లగా, చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఉండేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తాయి. మొత్తంగా కోబ్రాల్ని కొంత మంది ఇళ్లలో సైతం పెంచుకుంటున్నారు. వాటిని ఆడుకుంటున్నారు. తమ బెడ్ ల మీద పెంచుకుంటున్నారు. అచ్చం వాటిని కూడా ఏదో పెంపుడు జంతువుల్లా చూసుకుంటున్నారు. ఈ విధంగా కోబ్రాలను జనాలు ఏ మాత్రం భయం లేకుండా తమ మెడలో వేసుకుని తిరుగుతున్నారు.
తాజాగా.. ఒక బాలిక తన ఇంట్లో బెడ్ మీద రెండు పాములు మెడలో వేసుకుని మరీ హల్ చల్ చేస్తుంది. ఏ మాత్రం భయం కూడా లేకుండా రెండు పాముల్ని చేతిలో పట్టుకుని అటు ఇటు కదులుతూ వాటితో ఫన్నీగా ప్రవర్తించింది. రెండు పాములు ఆమె నుదురు మీద పాకుతూ, ఒంటి పైన అటు ఇటు కదులుతున్నాయి.
మరీ చిన్నప్పటి నుంచి పాముల్ని పెంచుకుంటుందో ఏంటో కానీ అవి కూడా ఆమెపై బుసలు కొట్టడంలేదు. మొత్తంగా ఈ రెండు పాములు బాలిక మీద అటు ఇటు కదులుతూ నానా రచ్చ చేస్తున్నాయి. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బాబోయ్ మరీ ఇంత వైలెంట్ గా ఉందెంట్రా అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం పాములు ఎప్పుడైన డెంజరే.. పొరపాటున కాటు వేస్తే ఏంటి సిట్యువేషన్ అని ఈ వీడియోపై ఫైర్ అవుతున్నారు.