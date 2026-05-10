/Video Viral: బాప్ రే.. కుప్పల కొద్ది పాములను వట్టి చేతులతో పట్టుకున్న క్యూట్ బాలిక.. వీడియో వైరల్..

Cute little girl playing with snake video goes viral: సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రతిరోజు కుప్పలు తెప్పలుగా వీడియోలు వైరల్ అవుతాయి. కొన్ని వీడియోలను చూస్తుంటే చాలా ఆశ్చర్యంకు గురి చేస్తాయి. మరికొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే షాక్ కు గురి చేస్తాయి. ఈ క్రమంలో చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే దూరంగా పారిపోతారు. పొరపాటున కూడా మరల ఆ ప్రదేశంకు వెళ్లరు. మరికొంత మంది కోబ్రాల దాడులతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. ఎండల నేపథ్యంలో పాములు ఇటీవల ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. తరచుగా బూట్లలో, ఏసీల్లో పాములు దూరి దాక్కుంటున్నాయి. కోబ్రాలు కొన్ని సార్లు బెడ్ షీట్ లలో , బెడ్ లలో నక్కి ఉంటున్నాయి. ఇలాంటి వీడియోలు ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
తాజాగా.. కొంత మంది పాములను అచ్చం పెంపుడు జంతువుల్లా పెంచుకుంటున్నారు. ఇంట్లో బెడ్ మీద , సోఫాల్లో ఎక్కడంటే అక్కడ కొబ్రాలను పెంచుకుంటున్నారు. కొంత మంది చిన్న పిల్లలు సైతం కోబ్రాలను ఏ మాత్రం భయంలేకుండా వట్టి చేతులతో పట్టుకుంటున్నారు. ఇలాంటి కోవకు చెందిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారింది. వైరల్ గా మారిన ఈ వీడియోలో ఒక చిన్న బాలిక తన చేతులతో కుప్పలు తెప్పలుగా పాములను పట్టుకుంది.
వాటిని ఒక దగ్గర పెట్టి వాటితో స్టంట్ లు దిగింది. కనీసం అవి కాటువేస్తాయని కూడా భయం లేకుండా డెర్ గా పాముల్ని పట్టుకుని ఫోటోలు, రీల్స్ లకు ఫోజులిచ్చింది. ఈ వీడియో కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారడంతో నెటిజన్లు ఆశ్చర్యంవ్యక్తం చేస్తున్నారు.
దీనిపై నెటిజన్లు సీరియస్ అవుతున్నారు. పొరపాటున అవి కాటు వేస్తే ఆ బాలిక సిట్యువేషన్ ఏంటని ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం ఇలాంటి పనులు చేస్తు సోషల్ మీడియాలో ఫెమస్ అయ్యేందుకు తమ ప్రాణాల్ని సైతం రిస్క్ లోపడేసుకుంటున్నారని సెటైర్ లు వేస్తున్నారు.