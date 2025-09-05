English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dangerous Cobra Video: వామ్మో.. ఫాల్స్ సీలింగ్‌లో ప్రమాదకరమైన నాగుపాము.. వీడియో చూస్తే పక్క ఆశ్చర్యపోతారు..

Dangerous Cobra Video Watch Now: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఫాల్స్ సీలింగ్‌లో దూరిన పాము కు సంబంధించిన వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాము సీలింగ్‌లో అటు ఇటు కదలడం మీరు చూడొచ్చు. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 5, 2025, 03:28 PM IST

Dangerous Cobra Video: వామ్మో.. ఫాల్స్ సీలింగ్‌లో ప్రమాదకరమైన నాగుపాము.. వీడియో చూస్తే పక్క ఆశ్చర్యపోతారు..

Dangerous Cobra Video Watch Here: ఫాల్స్ సీలింగ్‌లలో పాము సంచారం చేస్తున్న ఓ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. సాధారణంగా పాములు ఇళ్ళలోకి సంచారం చేయడమే కాకుండా.. సీలింగ్‌లోకి కూడా ఎంతో సులభంగా దూరిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే నిదర్శనం అని చెప్పొచ్చు. సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో రకాల వీడియోలు వైరల్ అయినప్పటికీ ఈ వీడియో చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో పాము ఏకంగా సీలింగ్ లోకి దూరడం కనిపిస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో, ఇది ఎక్కడ జరిగిందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

వీడియో ప్రారంభంలోనే ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము ఫాల్స్ సీలింగ్‌లోకి ప్రవేశించి.. అటు ఇటు తిరగడం మీరు గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా సీలింగ్ ఉన్న చిన్న రంద్రం గుండా ఆ పాము దాని లోపలికి వెళ్లడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సీలింగ్ కలిగిన ఇళ్లలో నివసించేవారు.. దీనిని చూసి తప్పకుండా పలు రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో పాములు సీలింగ్‌లోకి సంచారం చేసి పిల్లలు పెట్టి మనుషులకు హాని కలిగించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.

ముఖ్యంగా అడవికి సమీపంలో ఇంటి నిర్మాణాలు చేసుకునేవారు గృహోపకరణాలు ఉంచిన చోట తప్పకుండా ఒకటికి రెండు సార్లు చూసి వాటిని వినియోగించడం మంచిది. అయితే, ఓ ఇంట్లోని వ్యక్తులు అనుకోకుండా పై భాగంలో చూడగా.. ఈ దృశ్యాలు కనిపించడంతో వారు వెంటనే ఈ ఘటనను మొబైల్‌లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ పోస్ట్ కాస్త వైరల్‌గా మారింది. వెంటనే వారు స్నేక్ క్యాచర్స్‌కు సమాచారం అందించి.. ఆ పామును బంధించారు. అయితే, ఆ పామును బంధించడం ఈ వీడియోలో చూపెట్టలేకపోయారు.. ఫుల్ వీడియోలో మాత్రం ఆ పాముని బంధించి ఇతర సురక్షితమైన ప్రదేశంలో వదిలిపెట్టినట్లు దృశ్యాలు ఉన్నాయి.

