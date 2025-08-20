Thimingalam Video: అయ్యో పాపం.. తిమింగళం ఆ యువతిని ఏం చేసిందో చూడండి.. అరుదైన వీడియో..

Thimingalam Young Woman Video Watch: అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో అనేక సస్పెన్స్తో పాటు త్రిల్లింగ్ వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. తాజాగా ఓ షార్ట్ వీడియో ఇంటర్నెట్ మొత్తాన్ని కుదిపేస్తోంది. ఈ వీడియోలో మహిళను పెద్ద ఆర్కా తిమింగళం మింగడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఘటన సోషల్ మీడియా వినియోగదారుల్ని భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తోంది. ఈ వీడియోను ప్రస్తుతం జెస్సికా ట్రెండ్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఈ షార్క్ చేప ఇంత పని చేసిందా అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. నిజానికి ఈ వీడియోలో ఏముందో దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియో రెండు వేరువేరు భాగాలను కలిగి ఉంది. పై భాగంలో ఉన్న ఒక వీడియోలో ఓ తిమింగలంపై ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా నిలబడి ఎంతో సాహసం చేసింది. ఆమె వెనక వేలాదిమంది ప్రేక్షకులు చప్పట్లు కొడుతూ ప్రశంసించడం చూడొచ్చు.. అయితే, ఇదంతా చూస్తుంటే అక్వేరియంలోని ప్రదర్శనలా అనిపిస్తుంది.. అయితే, వీడియోలోని రెండవ భాగం మాత్రం ఈ వీడియో చూస్తున్న వారందరికీ ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. అవును అసలు కథ అంత రెండవ వీడియోలోనే ఉంది..
రెండో భాగంలో.. అదే మహిళ ముఖంలో భయంతో కూడుకొని వెట్సూట్లో కనిపించడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా వీడియోలో ఆ తిమింగలం ఆమెపైకి దూసుకెళ్తున్నట్లుగా.. ఆమె ఆ తిమింగలం నోట్లో ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉండడం ఇప్పుడు అందరినీ భయాందోళనకు గురిచేసింది. ఈ వీడియోలో.. నేను చాలా భయపడుతున్నాను.. నన్ను రక్షించండి.. నన్ను రక్షించండి అని బ్యాక్ గ్రౌండ్లో ఆమె అరవడం మీరు క్లియర్గా వినొచ్చు. అయితే ఈ వీడియో చూసిన వారంతా.. ఇది నిజమైంది కాదని చెబుతున్నారు..
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు ఆ షార్క్ యువతిని తినడానికి సంబంధించిన ఘటన నిజమైంది.. కాదని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు చెబుతున్నారు. ఈ వీడియోను ఎవరో కావాలని AI ద్వారా రూపొందించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారని మరికొంతమంది అంటున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి థ్రిల్లింగ్ విజువల్స్ చూసినప్పుడు జనాలంతా భయపడిపోతూ ఉంటారు. అయితే ఈ వీడియో చూసి కూడా కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు షాక్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోను @ఎంజానీమొబైల్ అని యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటికీ ఈ వీడియోను 98,000 మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు లైక్ చేశారు.
