Thimingalam Video: అయ్యో పాపం.. తిమింగళం ఆ యువతిని ఏం చేసిందో చూడండి.. అరుదైన వీడియో..

Thimingalam Young Woman Video Watch Now: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ తిమింగలం యువతిని వెంటాడి వేటాడుతున్న దృశ్యాలు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన తిమింగలం ఆ యువతిని తినడానికి చూస్తున్న ఘటన ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 20, 2025, 05:00 PM IST

Thimingalam Video: అయ్యో పాపం.. తిమింగళం ఆ యువతిని ఏం చేసిందో చూడండి.. అరుదైన వీడియో..

Thimingalam Young Woman Video Watch: అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో అనేక సస్పెన్స్‌తో పాటు త్రిల్లింగ్ వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. తాజాగా ఓ షార్ట్ వీడియో ఇంటర్నెట్ మొత్తాన్ని కుదిపేస్తోంది. ఈ వీడియోలో మహిళను పెద్ద ఆర్కా తిమింగళం మింగడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఘటన సోషల్ మీడియా వినియోగదారుల్ని భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తోంది. ఈ వీడియోను ప్రస్తుతం జెస్సికా ట్రెండ్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఈ షార్క్ చేప ఇంత పని చేసిందా అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. నిజానికి ఈ వీడియోలో ఏముందో దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..

ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియో రెండు వేరువేరు భాగాలను కలిగి ఉంది. పై భాగంలో ఉన్న ఒక వీడియోలో ఓ తిమింగలంపై ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా నిలబడి ఎంతో సాహసం చేసింది. ఆమె వెనక వేలాదిమంది ప్రేక్షకులు చప్పట్లు కొడుతూ ప్రశంసించడం చూడొచ్చు.. అయితే, ఇదంతా చూస్తుంటే అక్వేరియంలోని ప్రదర్శనలా అనిపిస్తుంది.. అయితే, వీడియోలోని రెండవ భాగం మాత్రం ఈ వీడియో చూస్తున్న వారందరికీ ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. అవును అసలు కథ అంత రెండవ వీడియోలోనే ఉంది..

రెండో భాగంలో.. అదే మహిళ ముఖంలో భయంతో కూడుకొని వెట్‌సూట్‌లో కనిపించడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా వీడియోలో ఆ తిమింగలం ఆమెపైకి దూసుకెళ్తున్నట్లుగా.. ఆమె ఆ తిమింగలం నోట్లో ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉండడం ఇప్పుడు అందరినీ భయాందోళనకు గురిచేసింది. ఈ వీడియోలో.. నేను చాలా భయపడుతున్నాను.. నన్ను రక్షించండి.. నన్ను రక్షించండి అని బ్యాక్ గ్రౌండ్‌లో ఆమె అరవడం మీరు క్లియర్‌గా వినొచ్చు. అయితే ఈ వీడియో చూసిన వారంతా.. ఇది నిజమైంది కాదని చెబుతున్నారు..

ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు ఆ షార్క్ యువతిని తినడానికి సంబంధించిన ఘటన నిజమైంది.. కాదని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు చెబుతున్నారు. ఈ వీడియోను ఎవరో కావాలని AI ద్వారా రూపొందించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారని మరికొంతమంది అంటున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి థ్రిల్లింగ్ విజువల్స్ చూసినప్పుడు జనాలంతా భయపడిపోతూ ఉంటారు. అయితే ఈ వీడియో చూసి కూడా కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు షాక్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోను @ఎంజానీమొబైల్ అని యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటికీ ఈ వీడియోను 98,000 మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు లైక్ చేశారు.

 

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Blue Whale VideoBlue Whale HabitatVideo ViralTelugu Viral NewsViral news

